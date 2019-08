Diretta Milan Manchester United/ Streaming video Sportitalia: che storia in ICC 2019

Milan Manchester United, partita valida per la International Champions Cup 2019, si gioca al Millennium Stadium di Cardiff con calcio d’inizio alle ore 18:30 di sabato 3 agosto: una partita che richiama alla memoria sfide epiche in ambito europeo, e che ancora oggi rappresenta uno dei migliori ricordi nella storia rossonera. In questo momento però i rossoneri sono lontani da quelle vette: il precampionato non sta andando nel migliore dei modi a livello di risultati, sono arrivate sconfitte di misura che hanno certificato come Marco Giampaolo debba ancora prendere pieno possesso del gruppo e trovare una quadra sul terreno di gioco, anche se certamente la strada intrapresa è quella giusta. La squadra è stata anche sfortunata perchè costantemente bersagliata dagli infortuni; il test contro i Red Devils sarà dunque importante per valutare i progressi del Diavolo, oltre che poter dare una bella ventata di fiducia in caso di risultato positivo. Mettiamoci dunque comodi nell’attesa di Milan Manchester United; nel frattempo possiamo valutare e analizzare in che modo i due allenatori intendano disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Millennium Stadium, leggendo le probabili formazioni di questa partita.

La diretta tv di Milan Manchester United sarà trasmessa su Sportitalia: sappiamo ormai che la International Champions Cup 2019 è un’esclusiva di questa emittente che trovate al numero 60 del vostro televisore. Qualora non possiate mettervi davanti allo schermo, il sito www.sportitalia.com offre il servizio di diretta streaming video senza costi aggiuntivi: vi basterà dunque visitarlo con il supporto di apparecchi mobili quali PC, tablet e smarpthone.

Giampaolo affronta Milan Manchester United con il consueto 4-3-1-2: alle spalle delle due punte dovrebbe essere confermato Suso, dunque Castillejo si muoverà prevalentemente come seconda punta alle spalle di un Piatek che deve trovare la migliore condizione. A centrocampo comanda Lucas Biglia, con due mezzali che dovrebbero essere ancora una volta Krunic e Calhanoglu: alle loro spalle Andrea Conti e Ricardo Rodriguez sono favoriti per occupare le corsie esterne, mentre a protezione di Gigio Donnarumma dovrebbero giocare Musacchio e Alessio Romagnoli. Ole Gunnar Solskjaer dispone un 4-2-3-1 nel quale potrebbe restare fuori Pogba, il cui futuro si decide in questa settimana; dunque con Matic dovrebbe agire McTominay sulla mediana, mentre Wan-Bissaka e Ashley Young saranno i terzini di una difesa completata dai centrali Smalling e Rojo davanti al portiere spagnolo De Gea. Abbondanza nel reparto offensivo: possibile che il tecnico norvegese voglia valutare la crescita di elementi come Greenwood e Andreas Pereira, almeno Lingard potrebbe giocare sulla corsia sinistra (o destra) con Martial che appare il favorito come centravanti di riferimento.

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per un pronostico su Milan Manchester United ci dicono che i Red Devils partono con i favori del pronostico: per scommettere sula vittoria inglese dovrete giocare il segno 1 che vi farebbe guadagnare una somma pari a 1,75 quanto investito, mentre il successo rossonero vale 4,25 volte la posta in palio (segno 2). L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,70 volte quanto puntato con questo bookmaker.



