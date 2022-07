Diretta/ Milan Marsiglia streaming video tv: amarcord anni 90 (Amichevole)

DIRETTA MILAN MARSIGLIA: PARTITA IN EQUILIBRIO

Milan Marsiglia, in diretta domenica 31 luglio 2022 alle ore 18.00 presso lo stade Velodrome di Marsiglia, sarà una sfida amichevole tra la formazione rossonera e quella transalpina. Amarcord anni 90 quando Milan e Marsiglia si sono anche affrontati in una famosa finale di Champions League, vinta a sorpresa dai francesi con un gol di Basile Boli. Le due squadre non si affrontano dal 2009 in Champions, il Milan alza il livello di test internazionali già affrontati negli ultimi giorni.

Dopo la sconfitta a sorpresa contro gli ungheresi dello Zalaezerszegi, è arrivata una vittoria in goleada contro gli austriaci del Wolfsberger. Il Marsiglia invece dopo una sconfitta secca contro gli inglesi del Middlesbrough ha pareggiato 1-1 lo scorso 27 luglio contro il Betis Siviglia. Il Milan sta lavorando anche sul mercato e presto potrebbe unirsi alla formazione rossonera anche Charles De Ketelaere, con l’accordo per il belga ormai raggiunto: un rinforzo importante per l’attacco di Stefano Pioli.

DIRETTA MILAN MARSIGLIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Marsiglia sarà garantita in chiaro su Sportitalia, canale numero 60 del digitale terrestre. Per la diretta streaming video si potrà seguire il match in diretta via internet collegandosi sull’app o sul sito ufficiale dell’emittente, sportitalia.com, per seguire questo importante test precampionato internazionale della formazione rossonera.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN MARSIGLIA

Le probabili formazioni della diretta Milan Marsiglia, match che andrà in scena allo Stade Velodrome di Marsiglia. Per il Milan, Stefano Pioli schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Adli, Leao; Giroud. Risponderà il Marsiglia allenato da Jorge Sampaoli con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Mandanda, Caleta-Car, Kamara, Peres, Rongier, Gueye, Harit, Guendouzi, Gérson, Ünder, Milik.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Milan Marsiglia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per l’amichevole. La vittoria del Milan con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Marsiglia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.60.











