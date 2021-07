Diretta Milan Modena/ Streaming video tv: amichevole a Milanello per i rossoneri

DIRETTA MILAN MODENA: ROSSONERI CONTRO I CANARINI

Milan Modena, in diretta dal Centro Sportivo di Milanello, va in scena alle ore 17.00 di sabato 24 luglio: un’amichevole che, possiamo dire così, mette una pezza agli impegni precedenti di queste due squadre, che hanno direttamente conosciuto la realtà dei match estivi che possono saltare anche qualche ora prima. Il Milan, dopo il 6-0 rifilato alla Pro Sesto, avrebbe dovuto affrontare la Juventus, naturalmente l’attesa per una sfida di cartello – nonostante il periodo – era di quelle importanti ma poi le due società non hanno confermato l’impegno.

I rossoneri però avevano in programma un’amichevole il sabato e così hanno chiamato il Modena, squadra che giocherà ancora in Serie C con parecchie ambizioni: per i canarini invece niente amichevole contro l’Atalanta (sarebbe stata ieri a Zingonia), per cui è stato fatto qualche chilometro a Sud-Ovest per affrontare il Diavolo. Al netto di questo, vedremo quello che succederà nella diretta di Milan Modena: aspettiamone il calcio d’inizio provando a capire in che modo Stefano Pioli potrebbe disporre la sua squadra sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA MILAN MODENA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Modena è affidata a Milan Tv, il canale tematico interamente dedicato al mondo rossonero: questo ovviamente salvo variazioni di palinsesto dell’ultima ora, sempre possibili quando si parla di amichevoli estive. Questa emittente non fornisce una visione in mobilità, ma ci sarà comunque la possibilità di seguire la partita in diretta streaming video: basterà infatti visitare YouTube (con dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone) e selezionare il canale ufficiale della società rossonera, che dovrebbe mandare in onda la partita.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN MODENA

Considerate le assenze, Milan Modena potrebbe essere affrontata da Pioli con un 4-2-3-1 (ormai modulo di riferimento) nel quale il portiere sarebbe uno tra Tatarusanu e Plizzari, davanti a fare da schermo centrale potrebbero essere destinati Tomori e Gabbia (o Alessio Romagnoli) mentre sulle corsie laterali avremo Andrea Conti e Theo Hernandez, con Calabria che ancora una volta dovrebbe rimanere fuori come gli altri calciatori reduci da infortuni. Nella zona mediana, Tonali può fare coppia con Bennacer o con Pobega, un giovane rientrato dal prestito allo Spezia che si gioca la permanenza in rosa; in questo ruolo può agire anche Krunic, che però eventualmente può essere destinato alla trequarti in posizione centrale. Sugli esterni alti, le soluzioni non mancano: dal ballottaggio Saelemaekers-Castillejo a quello che coinvolge Hauge e Daniel Maldini, passando per Rafael Leao che però è molto più funzionale come centravanti, e in questo senso parte in vantaggio su Lorenzo Colombo che comunque avrà spazio nel corso della partita.



