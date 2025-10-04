Diretta Milan Monza Primavera, streaming video tv: (4 ottobre 2025)

DIRETTA MILAN MONZA PRIMAVERA, ROSSONERI CONTRO BIANCOROSSI

Una gara tra due squadre di metà classifica in questa settimana giornata di campionato. La diretta Milan Monza Primavera, in programma sabato 4 ottobre 2025 alle ore 13:00, rappresentata uno dei derby tutto lombardo.

Il Milan aveva cominciato la stagione con zero punti in due partite complici le sconfitte contro Sassuolo e Genoa. Dopodiché i rossoneri hanno rialzato la china vincendo contro Cagliari e Cremonese, gare intervallate dall’1-1 col Frosinone.

Il Monza invece non ha mai pareggiato bensì solamente o perso o vinto, nessuna mezza misura per i biancorossi. A partire dalla sconfitta con l’Inter all’esordio fino al successo con la Lazio, arrivando così a 9 punti in classifica.

DOVE VEDERE DIRETTA MILAN MONZA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Volete vedere la diretta Milan Monza Primavera? Vi basterà collegare al canale 60 del digitale terrestre ovvero Sportitalia che offre anche la possibilità di vedere la diretta streaming, o su sito web o su app.

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN MONZA PRIMAVERA

Il Milan Primavera si schiererà con il modulo 4-2-3-1 con Bouyer in porta, difeso dal quartetto Nolli, Zukic, Colombo e Perera. A centrocampo spazio alla coppia La Mantia-Pandolfi, trequarti formata da Plazzotta, Ossola e Scotti con Castiello punta.

D’altra parte il Monza Primavera predilige l’assetto tattico 3-5-2 con Strajnar tra i pali, protetto da Villa, Colonnese e Albe. Agiranno da esterni Bakoune e Zanini con Ballabio, Ganci e Moet in mediana. In avanti Reita e Attinasi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE MILAN MONZA PRIMAVERA

Parte favorito il Milan Primavera a 1.70 rispetto al Monza dato a 3.90, così come il pareggio. Over 2.5 a 1.70, Under alla stessa soglia a 2.00.

