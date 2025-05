DIRETTA MILAN MONZA (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Passiamo all’angolo delle statistiche per la diretta di Milan Monza, partita importante per i rossoneri ma i dati non sono dalla loro parte. Perciò se volete saperne più nel dettaglio, continuate pure a leggere. Il Diavolo sta vivendo un finale di stagione da cancellare, subiscono in media 1,5 reti per partita e ne segnano solamente 1. Il campione parte dalle ultime cinque partite e se il campionato fosse iniziato dalla 33esima giornata adesso il Milan starebbe lottando per non retrocedere avendo una media punti di 0,9. Il Monza invece è una squadra che punta tanto sulla difesa, anche se i dati sotto questo punto di vista non sono incoraggianti subendo il 23% delle reti a difesa schierata mentre invece la media gol subiti si aggira sull’1,2.

La fortuna del Milan è che riesce contro squadre di bassa a classifica a portare a casa il risultato, il 70% di queste gare infatti hanno portato almeno i tre punti. Ma attenzione che secondo il calcolo AVG abbiamo in media 6 chiare occasioni da gol ogni weekend a sfavore dei rossoneri. Questo potrebbe davvero condizionare il match, ma lo farà? Lo scopriremo nel prossimo aggiornamento della diretta di Milan Monza, il fischio di inizio è vicino e con esso il commento il live. Non mancate ma anzi aggiornate la pagina! MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Loftus-Cheek, Reijnders, Bartesaghi; Pulisic, Joao Felix; Jovic. All. Conceiçao. MONZA (3-5-2): Pizzignacco; Pereira, Caldirola, Carboni; Birindelli, Ciurria, Bianco, Akpa-Akpro, Kyriakopoulos; Caprari, Keita. All. Nesta. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA MILAN MONZA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Serve essere iscritti a DAZN per poter seguire con i propri occhi la diretta Milan Monza lontano da San Siro. Chi è abbonato può dunque vedere la partita come sempre in streaming usando l’applicazione oppure accedendo al sito web della piattaforma. In televisione il canale di riferimento è Zona Dazn 214 per i possessori di Tivùsat.

BIANCOROSSI AI SALUTI IN SERIE A

Comincia sabato 24 maggio 2025 alle ore 20:45 la diretta Milan Monza. Presso lo Stadio Giuseppe Meazza i brianzoli si apprestano a salutare la Serie A poichè condannati alla retrocessione nel campionato cadetto ormai da alcune giornate. I biancorossi non hanno saputo accorciare le distanze dalle altre squadre che stanno ancora lottando per provare a salvarsi e finiranno per chiudere la stagione in ventesima posizione, ovvero all’ultimo posto della classifica. Niente da fare dunque per la società della famiglia Berlusconi e dell’amministratore delegato Adriano Galliani non avendo saputo ripetere l’ottimo risultato raggiunto invece lo scorso anno sotto la guida di mister Raffaele Palladino.

Il Monza arriva a questo appuntamento dopo aver perso in casa contro l’Empoli e nemmeno il Milan è riuscito ad evitare la sconfita nella scorsa giornata essendosi arreso sotto i colpi della Roma all’Olimpico. I rossoneri sono noni con sessanta punti e non hanno più la possibilità di centrare un piazzamento valido per l’accesso alle Coppe Europee della prossima annata calcistica visto che la Lazio, sesta e per ora qualificata alla Conference League, è lontana cinque lunghezze, sempre che il Bologna non arrivi al sesto posto rendendo valida una casella in più per la Conference. In tal caso sarebbe necessaria anche la contemporanea sconfitta della Fiorentina ma gli scontri diretti condannano il Diavolo a vivere un’annata calcistica in cui potrà affrontare soltanto competizioni italiane. La conquista della Supercoppa Italiana 2024 a gennaio non è sufficiente per evitare di etichettare la staigone milanista come non fallimentare e sarà necessario rivedere diversi aspetti considerando pure la recente retrocessione in Serie D del Milan Futuro.

MILAN MONZA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Milan Monza i rumors suggeriscono l’impiego del modulo 3-4-2-1 con Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Reijnders, Fofana, Jimenez, Musah, Pulisic, Leao e Jovic da parte di mister Sergio Conceiçao, il quale deve fare i conti con le indisponibilità di Bondo, Hernandez e Chukwueze, oltre alla squalifica di Gimenez. Le solite assenze di D’Ambrosio, Forson, Pessina, Gagliardini, Ganvoula e Izzo costringono invece il tecnico Alessandro Nesta a puntare su un 3-5-2 con Pizzignacco, Pereira, Brorsson, Carboni, Birindelli, Bianco, Akpa Akpro, Zeroli, Kyriakopoulos, Caprari e Keita Balde per quanto riguarda invece i biancorossi.

DIRETTA MILAN MONZA, LE QUOTE

E’ una sfida che sembra avere un unico esito la diretta Milan Monza se si valuta il pronostico dell’esito finale utilizzando le quote proposte dai vari bookmakers. Secondo Sisal, ad esempio ma in generale pure per le altre agenzie di scommesse sportive, i rossoneri sono i favoriti per il successo ed è per questa ragione che il segno 1 è quotato a solo 1.22. Sembra quindi quasi impossibile che la partita possa terminare con un punteggio diverso ed infatti sia il pareggio rappresentato dall’x che il 2, ovvero il trionfo dei brianzoli, vengono rispettivamente pagati addirittura a 7.00 ed a 10.00.