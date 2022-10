Diretta Milan Monza/ Streaming video tv: Palladino sfida Pioli (Serie A)

DIRETTA MILAN MONZA: BERLUSCONI SOGNA IL COLPACCIO…

Milan Monza, in diretta sabato 22 ottobre 2022 alle ore 18.00 dallo Stadio San Siro di Milano, è una sfida valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023. Un derby lombardo speciale soprattutto per la proprietà brianzola, con Berlusconi e Galliani che hanno scritto pagine importanti della storia del Diavolo.

Il Milan occupa il terzo posto con 22 punti raccolti nelle prime dieci giornate, frutto di sette vittorie, due pareggi e una sconfitta. I rossoneri arrivano a questo appuntamento da tre successi di fila, l’ultimo per 1-2 contro il Verona. Il Monza, invece, è a quota 10 punti, frutto di tre vittorie, un pareggio e sei sconfitte. Dopo tre successi di fila, i biancorossi nell’ultimo turno sono stati superati 1-0 dall’Empoli.

COME VEDERE LA PARTITA MILAN MONZA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La diretta Milan Monza non sarà una di quelle che per questa 11^ giornata di campionato verranno trasmesse sui canali della televisione satellitare. Di conseguenza l’unico modo per assistere a Milan Monza sarà quello della diretta streaming video, tramite la piattaforma DAZN (anche questa in abbonamento) che fornisce l’intera programmazione del massimo campionato di calcio, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet oltre che alla apposita app. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN MONZA

Qualche dubbio da sciogliere per Pioli e Palladino, andiamo a conoscere le probabili formazioni della diretta Milan Monza. Partiamo dalla formazione rossonera, alle prese con diverse assenza: oltre ai lungodegenti Ibrahimovic e Florenzi, fuori Maignan, Saelemaekers, Calabria e De Ketelaere. Diavolo in campo con il 4-2-3-1: Tatarusanu, Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernandez, Bennacer, Tonali, Messias, Diaz, Leao, Rebic. Out lo squalificato Rovella per i brianzoli, schierati con il 3-5-2: Di Gregorio, Marlon, Pablo Marì, Izzo, Ciurria, Sensi, Barberis, Pessina, Carlos Augusto, Caprari Gytkjaer.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Milan Monza vedono favorita la formazione di Stefano Pioli. Andiamo a conoscere l’1-X-2 grazie alle quotazioni dell’agenzia Eurobet: la vittoria del Milan è a 1,37, il pareggio è quotato 5,00, mentre il successo del Monza paga 8,20 volte la posta. Si profila un grande spettacolo di reti: l’Under 2,5 è a 2,30, mentre l’Over 2,5 è a 1,55. Più equilibrate le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,80 e 1,90.











