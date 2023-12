DIRETTA/ Milan Monza video streaming tv: i precedenti del match sono 13 (Serie A, 17 dicembre 2023)

DIRETTA MILAN MONZA: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Milan Monza evidenzia due squadre che all’interno del proprio passato si sono affrontate in 13 occasioni. Dominio quasi totale della squadra rossonera che in questo derby si è imposta in ben 12 su 13 partite. L’unica vittoria della squadra brianzola risulta essere quella delle 6 settembre 1964 quando nel primo turno di Coppa Italia riuscì ad avere la meglio dopo i calci di rigore. Nel restanti 12 partite sono sempre terminati con dei successi della squadra rossonera.

Fino al 22 ottobre 2022 le due squadre si erano affrontate nel campionato di serie B ed in Coppa Italia. Dopo la promozione in serie A della squadra brianzola le due formazioni si sono ritrovate in massima serie per la prima volta il 22 ottobre 2022 con il successo dei rossoneri con il risultato di 4-1. Stesso esito ma con un risultato differente nella gara di andata dove il Monza perse dentro casa con il risultato di 0-1, alla luce del gol decisivo firmato da Junior Messias nel primo tempo. (Marco Genduso)

MILAN MONZA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Milan Monza sarà trasmessa sia su Sky che su DAZN. Naturalmente, per fruire del servizio, bisognerà essere abbonati: per quanto riguarda l’emittente televisiva si dovrà essere in possesso del pacchetto Calcio mentre per DAZN non c’è differenza tra i pacchetti ergo basterà essere abbonati. Anche la diretta streaming Milan Monza sarà visibile su entrambe le piattaforme. Per gli abbonati Sky esiste l’applicazione Sky Go che funziona su smartphone, tablet e pc mentre per chi è abbonato a DAZN potrà vedere la partita, oltre che sui dispositivi elencati in precedenza, anche sulla console di gioco.

MILAN MONZA: DERBY DELICATO!

Milan Monza, in diretta domenica 17 dicembre 2023 alle ore 12.30 presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano, sarà una sfida valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie A. Il Milan ha avviato la nuova stagione con l’ambizioso obiettivo di riconquistare il titolo italiano dopo un anno di assenza. Determinati a riscattare una stagione precedente altalenante, conclusasi al quinto posto, con la qualificazione in Champions League ottenuta solo grazie alla penalizzazione inflitta alla Juventus, i rossoneri di Pioli hanno mostrato finora una performance altalenante in campionato. Occupano attualmente la terza posizione in classifica con 29 punti, distanti nove lunghezze dall’Inter in testa. Nel recente turno, il Milan ha subito una sconfitta per 3-2 in trasferta contro l’Atalanta.

Il Monza ha avviato la stagione con l’obiettivo dichiarato di garantirsi una salvezza tranquilla, ma non è escluso che i brianzoli possano inserirsi nella lotta per un piazzamento europeo, come hanno dimostrato la stagione scorsa. Attualmente nono in classifica con 21 punti, il Monza ha un margine di nove punti sulla zona retrocessione e si trova a soli tre punti dal sesto posto che garantirebbe l’accesso alle competizioni europee. Nel recente turno, il Monza ha ottenuto una vittoria per 1-0 in casa contro il Genoa.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN MONZA

Le probabili formazioni della diretta Milan Monza, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Per il Milan, Stefano Pioli schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Maignan; Florenzi, Tomori, Hernandez, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Reijnders, Musah; Pulisic, Giroud, Leao. Risponderà il Monza allenato da Raffaele Palladino con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Di Gregorio; D’ambrosio, Caldirola, Pablo Marì; Kyriakopoulos, Gagliardini, Pessina, Ciurria; Colpani, Mota Carvalho; Colombo.

MILAN MONZA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Milan Monza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria del Milan con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo del Monza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.25.











