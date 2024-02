DIRETTA/ Milan Napoli video streaming tv: big match dalla storia leggendaria (11 febbraio 2024)

DIRETTA MILAN NAPOLI: I TESTA A TESTA

Cosa dire della diretta di Milan Napoli, e più precisamente dei suoi precedenti? Sono davvero troppe le partite che ci hanno fatto compagnia nel corso della storia; sicuramente l’epoca d’oro di questa rivalità riguarda gli anni Ottanta. Un periodo particolare: a metà decennio Silvio Berlusconi si era insediato al Milan rendendolo quello squadrone che avrebbe dominato in Italia e prima ancora in Europa, perché la serie di tre scudetti targata Fabio Capello è arrivata tra il 1992 e il 1994, quando il Milan aveva già vinto due Coppe dei Campioni consecutive ponendo la sua supremazia sul torneo, che lo avrebbe nuovamente visto trionfare nello stesso 1994 con altre due finali perse lungo la strada.

Il Napoli è diventato una big con l’avvento di Diego Armando Maradona: grazie alla sua presenza la società partenopea ha poi potuto arrivare a quei calciatori che hanno permesso di vincere due scudetti in quattro stagioni sfiorandone almeno un altro, quello del 1988 che fu invece il primo trionfo di Berlusconi e Arrigo Sacchi e del quale si parla ancora oggi, per la grande rimonta rossonera che secondo alcuni venne “pilotata” da voleri esterni. Adesso la diretta di Milan Napoli non vale così tanto, ma rimane una partita con straordinario fascino e dunque noi aspettiamo di scoprire cosa succederà sul terreno di gioco di San Siro… (agg. di Claudio Franceschini)

MILAN NAPOLI, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Milan Napoli sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara non fa quindi parte delle tre su dieci che ogni weekend vengono fatte vedere contemporaneamente anche su Sky. Dunque, l’unico per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN. Anche la diretta streaming Milan Napoli sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco.

MILAN NAPOLI: CHE SFIDA SCINTILLANTE!

Milan Napoli, in diretta domenica 11 febbraio 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano, sarà una sfida valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. Dopo un inizio di stagione poco brillante, il Milan ha mostrato un netto miglioramento. Da quando ha perso contro l’Atalanta lo scorso 9 dicembre, la squadra non ha più subito sconfitte e ha vinto cinque delle ultime sei partite giocate, ottenendo un solo pareggio, e quel pareggio con un po’ di sfortuna contro il Bologna. L’aumento dei gol segnati riflette chiaramente il cambiamento: tre gol contro il Frosinone, due contro il Bologna e altri tre contro Udinese, Roma ed Empoli. In totale, sono stati realizzati 14 gol nelle ultime cinque partite. Tuttavia, il Milan deve ancora fare i conti con molte assenze, tra cui Tomori, Thiaw, Kalulu, Caldara, Reijnders, Pobega e Chukwueze.

Il Napoli ha ottenuto una vittoria in rimonta nell’ultima giornata di campionato, ribaltando il vantaggio iniziale del Verona con due gol nel finale per cercare di riacquistare entusiasmo. Tuttavia, al di là di questa vittoria, il momento della squadra non è particolarmente positivo: la lotta per il quarto posto si sta facendo sempre più complicata. In trasferta, il Napoli non vince addirittura dal 25 novembre, quando ha battuto l’Atalanta. Da allora, ha ottenuto solo un punto nelle successive quattro partite, un risultato insufficiente per chi punta alla qualificazione tra i primi quattro. Oltre alle assenze di Osimhen e Zielinski, mancheranno anche Mario Rui e Olivera.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN NAPOLI

Le probabili formazioni della diretta Milan Napoli, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Per il Milan, Stefano Pioli schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Adli, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Risponderà il Napoli allenato da Walter Mazzarri con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Anguiss; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.

MILAN NAPOLI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Milan Napoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria del Milan con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.97, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Napoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.80.

