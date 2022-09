DIRETTA/ Milan Napoli video streaming tv: Pioli vs Spalletti e il momento spartiacque

DIRETTA MILAN NAPOLI: GLI ALLENATORI

La diretta di Milan Napoli ci propone la sfida tra Stefano Pioli e Luciano Spalletti. C’è un momento che idealmente ha segnato il destino e la futura carriera di almeno uno dei due allenatori: 11 aprile 2016, derby di Roma. Spalletti, tornato in giallorosso a gennaio (in sostituzione di Rudi Garcia) vince per 4-1: Pioli, che aveva portato la Lazio in finale di Coppa Italia e ai playoff di Champions League – persi contro il Bayer Leverkusen – viene esonerato. In biancoceleste arriva Simone Inzaghi e il resto è storia, il tecnico parmense invece riparte dall’Inter e poi dalla Fiorentina, ma forse senza quell’esonero non sarebbe arrivato al Milan prendendo il posto di Marco Giampaolo, e i rossoneri potrebbero non aver vinto lo scudetto.

Spalletti? Anche il suo ritorno alla Roma ha forse influenzato le cose: entrato in rotta di collisione con Francesco Totti, come ormai ben sappiamo, alla fine è stato deciso per il suo addio. Anche lui è passato dall’Inter, quindi il Napoli dove al primo anno ha lottato concretamente per lo scudetto salvo poi alzare bandiera bianca. Di lui si è sempre detto: partenze straripanti e gioco offensivo e concretamente bello, ma quando si tratta di sollevare trofei le cose cambiano. Eppure il primo ciclo con la Roma ha messo qualcosa in bacheca, e adesso spera di rifarlo a Napoli. Intanto ha già fatto un enorme passo avanti per la qualificazione agli ottavi di Champions League, e stasera a San Siro cerca rivincita per la sconfitta interna dello scorso campionato… (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA PARTITA MILAN NAPOLI IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La diretta Milan Napoli non sarà una di quelle che per questa 7^ giornata di campionato verranno trasmesse sui canali della televisione satellitare. Di conseguenza l’unico modo per assistere a Milan Napoli sarà quello della diretta streaming video, tramite la piattaforma DAZN (anche questa in abbonamento) che fornisce l’intera programmazione del massimo campionato di calcio, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet oltre che alla apposita app. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN.

MILAN NAPOLI: PER IL PRIMATO!

Milan Napoli, in diretta domenica 14 agosto 2022 alle ore 20.45 presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano, sarà una sfida valida per la 7^ giornata del campionato di Serie A. E’ già sfida Scudetto? Le due squadre dividono la prima posizione a quota 14 punti assieme all’Atalanta ma in generale rossoneri e partenopei sono le squadre che hanno convinto di più in Serie A in questo avvio di stagione. Milan e Napoli hanno vinto anche in Champions League rispettivamente contro Dinamo Zagabria e Rangers Glasgow.

In campionato i campioni d’Italia in carica hanno vinto a Genova nell’ultima sfida pur soffrendo per l’espulsione di Leao, con la squadra di Pioli che sembra aver raggiunto nuove consapevolezze dopo il derby vinto, mentre il Napoli ha avuto ragione dello Spezia solo in extremis grazie a un gol di Raspadori. Il 19 dicembre 2021 il Napoli ha vinto di misura l’ultimo precedente in casa del Milan grazie a un gol di Elmas, ultima vittoria interna rossonera contro i partenopei datata 14 dicembre 2014 col punteggio di 2-0.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN NAPOLI

Le probabili formazioni della diretta Milan Napoli, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Per il Milan, Stefano Pioli schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Saelemaekers; Giroud. Risponderà il Napoli allenato da Luciano Spalletti con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Milan Napoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per l’amichevole. La vittoria del Milan con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Napoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.40.

