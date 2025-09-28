Diretta Milan Napoli, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Meazza di San Siro per la quinta giornata di Serie A 2025/2026.

DIRETTA MILAN NAPOLI (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

La storia è naturalmente leggendaria per la diretta Milan Napoli, il big-match di questa giornata di Serie A. Anche solo limitandoci al massimo campionato italiano, contiamo la bellezza di 154 partite: il Milan comanda con cinquantotto vittorie, ci sono poi quarantanove pareggi e infine i successi per il Napoli sono quarantasette. Nei dieci confronti più recenti invece ci sono anche i due match dei quarti della Champions League 2023, il bilancio è equilibrato con quattro vittorie per parte più due pareggi. Il Milan può mettere sul piatto la qualificazione nella sfida europea, il Napoli tuttavia ha vinto entrambe le partite dello scorso campionato, decisive per il quarto scudetto.

La diretta Milan Napoli ci ricorda infatti che gli azzurri vinsero per 0-2 a San Siro martedì 29 ottobre 2024, per poi concedere il bis al ritorno allo stadio Maradona con il risultato di 2-1 domenica 30 marzo scorso. Oggi chi avrà invece la meglio? MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, S. Pavlovic; Saelemaekers, Y. Fofana, Modric, Rabiot, Estupiñan; Pulisic, S. Gimenez. Allenatore: Massimiliano Allegri NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, M. Gutierrez; Lobotka; Politano, Zambo Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MILAN NAPOLI INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Milan Napoli sarà la grande esclusiva di DAZN per questo weekend di campionato. Il big match della quinta giornata di Serie A sarà visibile per gli iscritti che potranno accedere all’applicazione sia da smart tv che da tablet o da pc. Sempre sul computer si potrà vedere la sfida anche dal sito della piattaforma a pagamento.

DIRETTA MILAN NAPOLI, GRANDE SFIDA TRA ALLEGRI E CONTE!

Nel weekend, precisamente alle ore 20:45 di domenica 28 settembre 2025, si tiene un big match in Serie A con la diretta Milan Napoli. Presso lo Stadio Giuseppe Meazza arrivano i Campioni d’Italia a punteggio pieno dopo le prime quattro giornate di campionato, in cui hanno appunto sempre ottenuto la vittoria così da piazzarsi già al primo posto.

I partenopei, sconfitti solamente all’esordio in Champions League da un Manchester City molto difficile da contenere, non vogliono perdere la vetta solitaria della classifica essendo consapevoli che la Juventus, impegnata contro l’Atalanta, potrebbe scavalcarli. Anche la Roma potrebbe sfruttare una chance per agganciarli e così potrebbe fare pure lo stesso Milan.

Il tris senza subire reti rifilato in settimana al Lecce in Coppa Italia, qualificandosi in questo modo agli ottavi del torneo, è stata la quarta vittoria consecutiva per la formazione allenata dal tecnico Allegri dopo la falsa partenza di San Siro rappresentata dall’inaspettato KO contro la neo promossa Cremonese.

Tutte e due le squadre hanno dunque diverse motivazioni che possono spingerle alla conquista della posta in palio per quella che è ormai da lunghissimo tempo una delle classiche della Serie A. Ricordiamo infine che il Napoli dovrà concentrarsi su questo impegno prima di poter pensare a riscattarsi a livello europeo affrontando lo Sporting di Lisbona il prossimo mercoledì.

DIRETTA MILAN NAPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Possibile che il tecnico Massimiliano Allegri insista puntando sul modulo 3-5-2 con Maignan in porta Tomori, Gabbia e Pavlovic dietro, Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot ed Estupinan a comporre il centrocampo, Gimenez e Pulisic in attacco anche nella diretta Milan Napoli se si pensa alle probabili formazioni iniziali. Il solito 4-1-4-1 con Meret fra i pali e Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Spinazzola a formare il resto della difesa schermata da Lobotka, Politano, Anguissa, De Bruyne e McTominay per unire i reparti ed Hojlund unica punta sarà quasi certamente la scelta presa da mister Antonio Conte nell’impostare i partenopei in avvio di gara.

DIRETTA MILAN NAPOLI, LE QUOTE

Nonostante il miglior piazzamento sin qui ottenuto in classifica, per le quote dei bookmakers sono i lombardi a partire da una posizione privilegiata in vista della conquista della posta in palio per l’esito finale della diretta Milan Napoli. Non solo Sisal ma pure Snai paga l’eventuale trionfo milanista a 2.35 mentre le due agenzie di scommesse offrono rispettivamente 3.10 e 3.15 per l’x che equivale al pareggio. La vittoria partenopea viene infinte data a 3.25 ed a 3.20.