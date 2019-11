Diretta Milan Napoli/ Streaming video tv: classica tra big in crisi (Serie A)

Milan Napoli, diretta dal signor Daniele Orsato, si gioca alle ore 18:00 di sabato 23 novembre: anticipo di lusso nella 13^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020, una grande classica che ci riporta alla fine degli anni Ottanta quando le due squadre si giocavano gli scudetti. Oggi però è crisi per due: pur autori di una partita i rossoneri hanno perso anche sul campo della Juventus, e sono scivolati al tredicesimo posto di una classifica che si fa sempre più complessa. Stefano Pioli non è ancora riuscito a dare una scossa ad una squadra che, al netto di qualche limite nella rosa, ha comunque la capacità di lottare per le posizioni europee; a Napoli invece il clima si è scaldato dopo la decisione di Aurelio De Laurentiis di mandare la squadra in ritiro: tra ammutinamenti e indiscrezioni l’atmosfera non ha aiutato la squadra che nell’ultima giornata ha pareggiato in casa contro il Genoa e a oggi farebbe fatica anche solo ad andare in Europa League (in Champions però le cose vanno decisamente meglio). Non resta allora che valutare le probabili formazioni di questa partita: possiamo leggere le scelte dei due allenatori mentre aspettiamo la diretta di Milan Napoli.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Napoli è riservata agli abbonati alla televisione satellitare, che potranno seguire questa partita sul canale Sky Sport Serie A, al numero 202 del decoder. In assenza di un televisore è comunque disponibile il servizio di diretta streaming video: basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN NAPOLI

Problemi per Pioli, perchè Calhanoglu e Bennacer sono squalificati per Milan Napoli: a centrocampo dunque Lucas Biglia si riprende la cabina di regia, mentre a sostituire il turco dovrebbe essere Bonaventura che, favorito su Rebic e Rafael Leao, avrà il posto nel tridente completato da Suso e Piatek. In mediana avremo poi la consueta scelta di Paquetà come mezzala, mentre Kessie potrebbe essere scavalcato da Krunic; difesa classica con Duarte che fa ancora le veci dell’infortunato Musacchio, Alessio Romagnoli agirà al suo fianco mentre sulle corsie esterne avremo Andrea Conti, ormai titolare, e Théo Hernandez. Il Napoli dovrebbe tornare al 4-3-3: Meret, reduce dall’esordio in Nazionale, sarà protetto da Manolas e Koulibaly con Di Lorenzo e Mario Rui che sono scelte obbligate sulle fasce, con il nuovo modulo potrebbe essere titolare Elmas che agirebbe da interno con Fabian Ruiz a condurre il gioco e Zielinski nel suo ruolo naturale di mezzala. Da valutare a questo il tridente: una maglia in più, ma verosimilmente Lozano partirebbe alle spalle di Callejon e Mertens a meno che il tira e molla sul rinnovo di contratto non li abbia fatti scalare nelle gerarchie di Carlo Ancelotti, che ancora una volta torna nella “sua” San Siro.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo l’agenzia di scommesse Snai, in Milan Napoli sono i partenopei ad avere il favore del pronostico: il segno 2 che identifica la loro vittoria a San Siro vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 2,25 volte quanto messo sul piatto, mentre siamo ad un valore di 3,10 volte la puntata sul segno 1 che regola il successo rossonero. L’eventualità del pareggio, per la quale dovrete giocare il segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,45 volte la giocata con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA