DIRETTA MILAN NAPOLI/ Video streaming tv: negli ultimi anni c’è un tabù “casalingo”

DIRETTA MILAN NAPOLI: TESTA A TESTA

Verso la diretta di Milan Napoli, naturalmente è ricchissima la storia dell’affascinante derby italiano che ci attende questa sera in Champions League. I numeri complessivi parlano di 171 partite, con i rossoneri che sono in vantaggio grazie a 68 vittorie per il Milan a fronte di 51 successi per il Napoli più 52 pareggi, ma il dato più significativo per l’attualità è che negli ultimi sei precedenti ha sempre vinto la squadra in trasferta.

Negli ultimi tre campionati di Serie A, infatti, il fattore campo è saltato con una incredibile costanza in Milan Napoli: nel 2020-2021 il Milan andò a vincere per 1-3 a Napoli all’andata ma fu poi sconfitto per 0-1 a San Siro al ritorno, nel 2021-2022 c’è stato un doppio 0-1 (stavolta prima a Milano e poi a Napoli), infine è naturalmente fresco il ricordo del campionato in corso, con il colpo 1-2 del Napoli al Meazza all’andata nello scorso settembre, ribaltato però dallo 0-4 nel match di ritorno di appena dieci giorni fa al Maradona. Insomma, oggi in base al testa a testa potrebbe essere favorito il Napoli, poi vedremo che cosa ci dirà il campo… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MILAN NAPOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Napoli, come ormai siamo abituati per la principale partita del mercoledì, non sarà disponibile, tuttavia ricordiamo che naturalmente si potrà seguire Milan Napoli in diretta streaming video su Amazon Prime Video, la celebre piattaforma che già da due anni trasmette appunto una partita a settimana di Champions League. Niente diretta tv nel senso classico del termine, quindi, anche se tramite televisori dotati di connessione Internet si potrà vedere questo grande derby italiano nei quarti.

LA BESTIA NERA DI SPALLETTI!

Milan Napoli, diretta dall’arbitro rumeno Istvan Kovacs, si giocherà con fischio d’inizio alle ore 21.00 di questa sera, mercoledì 12 aprile 2023, naturalmente presso lo stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano, per dare vita alla partita d’andata dei quarti di finale di Champions League. Il sorteggio ha determinato questo derby italiano, il rischio d’altronde era alto con ben tre squadre della nostra Serie A fra le migliori otto d’Europa, come non succedeva ormai da troppi anni. La diretta di Milan Napoli allora dovrà essere anche uno spot per il calcio italiano, ma naturalmente questo interessa relativamente alle parti in causa. I rossoneri ci credono soprattutto pensando al clamoroso colpo per 0-4 al Maradona di appena dieci giorni fa, che sicuramente ha dato al Milan di Stefano Pioli grande convinzione nei propri mezzi.

Il Napoli di Luciano Spalletti è invece chiamato… a fare il Napoli, cioè la squadra che in questa stagione ha incantato l’Italia ma pure tutta l’Europa, con prestazioni straordinarie sia in Serie A, dove lo scudetto è ormai in tasca, sia in Champions League. Il pesante ko ha causato qualche strascico, lo abbiamo visto anche venerdì scorso quando il Napoli è tornato al successo a Lecce ma senza convincere, però forse la botta può anche essere servita, un avvertimento che ricorda come il Napoli deve passare dal suo grande gioco per ottenere i risultati di cui è degno. Le parole però adesso contano sempre di meno, spazio alle emozioni e ai protagonisti sul campo: che cosa ci dirà la diretta di Milan Napoli?

PROBABILI FORMAZIONI MILAN NAPOLI

Nelle probabili formazioni per la diretta di Milan Napoli annotiamo che di recente Stefano Pioli è tornato al modulo dello scudetto, cioè il 4-2-3-1, dopo un periodo con la difesa a tre. Quanto ai titolari, naturalmente vedremo in porta Maignan; nella difesa a quattro avremo capitan Calabria terzino destro, Kjaer e Tomori centrali (con la possibile alternativa Thiaw) e naturalmente Theo Hernandez a sinistra; poche sorprese anche nel cuore del centrocampo grazie alla coppia formata da Tonali e Bennacer; qualche incertezza in più potrebbe esserci sulla trequarti, dove proviamo ad indicare Brahim Diaz, Krunic (che potrebbe anche scambiarsi posizione con l’altro ex Empoli) e sicuramente Rafael Leao come favoriti per le maglie da titolari alle spalle del centravanti Giroud, partito dalla panchina contro l’Empoli come anche il portoghese.

Sul fronte partenopeo tiene invece banco il problema dell’attacco: a causa dei problemi prima di Osimhen e poi anche di Simeone, ipotizziamo il tridente con Lozano ala destra (favorito nel classico ballottaggio con Politano), Raspadori nei panni del centravanti e Kvaratskhelia naturalmente a sinistra. Il modulo sarà come sempre il consolidato 4-3-3, negli altri reparti Luciano Spalletti ha molto meno problemi e dovrebbe quindi andare sul sicuro: Meret in porta; difesa a quattro con capitan Di Lorenzo a destra, Rrahmani e Kim centrali, c’è invece il ballottaggio tra Mario Rui e Olivera come terzino sinistro; a centrocampo infine ecco il terzetto più classico con Zambo Anguissa, Lobotka in cabina di regia e Zielinski con compiti più offensivi a sostegno del tridente.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche sul pronostico per la diretta di Milan Napoli. L’agenzia di scommesse Snai ritiene favoriti per la vittoria (anche se di pochissimo) gli ospiti partenopei, capolista in campionato: il segno 2 è infatti quotato a 2,65 per il successo del Napoli, mentre in caso di vittoria casalinga da parte del Milan ecco che la quotazione per il segno 1 è pari a 2,75. L’ipotesi del pareggio si colloca infine a un livello che sarà superiore rispetto agli altri due, infatti segnaliamo che il segno X è proposto a 3,25.











