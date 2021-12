DIRETTA MILAN NAPOLI/ Video streaming tv: c’è equilibrio nello storico in Serie A

DIRETTA MILAN NAPOLI: LO STORICO

In attesa della diretta di Milan Napoli, bisogna naturalmente dire qualcosa in più sulla lunga e gloriosa storia di questo grande posticipo di Serie A. Nel massimo campionato, Milan e Napoli si sono affrontati ben 146 volte, con un bilancio di 55 vittorie per il Milan, 43 successi del Napoli e 48 pareggi, dunque sono numeri tutto sommato equilibrati. In Lombardia naturalmente la superiorità del Milan è più netta: 73 partite giocate in casa del Diavolo con 32 successi rossoneri, 26 pareggi e appena 15 vittorie esterne del Napoli.

Quanto agli ultimi dieci precedenti in ordine cronologico (che comprendono anche una partita di Coppa Italia), il Napoli ha la meglio con quattro vittorie e altrettanti pareggi, mentre il Milan ha vinto solo due volte. Nello scorso campionato, curiosamente ecco due colpacci esterni: all’andata 1-3 del Milan a Napoli domenica 22 novembre 2020 e 0-1 partenopeo al ritorno a San Siro, domenica 14 marzo scorso. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MILAN NAPOLI STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Milan Napoli di Serie A sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma digitale DAZN. Sarà quindi una diretta streaming video, e per accedere ai contenuti dell’emittente bisognerà essere abbonati al servizio. Per visionare la partita è necessario disporre di una connessione ad internet e dell’applicazione dedicata installata su un dispositivo mobile (smartphone, tablet o PC) o in alternativa, su una Smart Tv. La gara non sarà quindi una delle tre trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

CHI È L’ANTI INTER?

Milan Napoli sarà diretta dall’arbitro Daniele Massa della sezione AIA di Imperia. La gara in programma domenica 19 dicembre alle ore 20:45, allo stadio San Siro di Milano, è valida per la diciottesima giornata di Serie A, ed è il big match di questo turno. Il Milan è reduce dal pareggio conseguito negli ultimi minuti sul campo dell’Udinese, con la partita terminata 1-1. La squadra di Stefano Pioli con quest’ultimo risultato ha perso il primato in classifica, favorendo l’Inter che conduce con un punto di vantaggio sui rossoneri. Nel recente periodo, i rossoneri hanno avuto un calo di rendimento, vincendo due delle ultime cinque partite disputate.

Situazione analoga in casa Napoli. Gli azzurri arrivano alla sfida di San Siro, dopo la sconfitta casalinga subita contro l’Empoli, in cui è stato decisivo il gol di Cutrone per il punteggio finale di 0-1. Il rendimento della squadra di Luciano Spalletti è stato pesantemente condizionato dai tanti infortuni che hanno colpito i partenopei. Gli azzurri infatti, nelle ultime cinque gare hanno vinto in una sola occasione, il 4-0 contro la Lazio, poi hanno perso tre volte e pareggiato 2-2 a Sassuolo. Il Napoli è scivolato così in quarta posizione alle spalle dell’Atalanta. Il bilancio delle sfide tra le due squadre nella scorsa stagione vede una vittoria per parte. Nella partita di andata il Milan si è imposto 1-3 in casa del Napoli, mentre nella gara di ritorno gli azzurri hanno conquistato i tre punti, vincendo 0-1 a San Siro.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN NAPOLI

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Milan Napoli, le quali scenderanno in campo per affrontarsi nella diciottesima giornata di Serie A. Diverse assenze nel Milan, con Stefano Pioli che sembra intenzionato a riproporre Tonali dal primo minuto al posto di Bakayoko. Maldini dovrebbe invece sostituire Krunic nel terzetto sulla trequarti. Con il modulo 4-2-3-1, ecco la probabile formazione titolare del Milan: Maignan; Florenzi, Romagnoli, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Maldini; Ibrahimovic.

In casa Napoli, Luciano Spalletti dovrà fare ancora a meno delle sue pedine fondamentali. Ancora assenti Osimhen, Insigne, Koulibaly e Fabian Ruiz. L’allenatore azzurro potrà però contare su Manolas, che andrebbe ad affiancare Rrahmani al centro della difesa. Con il consueto modulo 4-2-3-1, questa la probabile formazione titolare del Napoli per la sfida di San Siro contro il Milan: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Manolas, Mario Rui; Demme, Lobotka; Lozano, Elmas, Politano; Mertens.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della partita Milan Napoli di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. Si prospetta una partita piuttosto equilibrata, con i rossoneri favoriti. La vittoria del Milan, abbinata al segno 1, è quotata 2.30. Un eventuale pareggio tra le due squadre, con segno X, viene proposto a 3.45. Il successo esterno del Napoli, associato al segno 2, ha una quota di 3.05.



