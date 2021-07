Diretta/ Milan Nizza streaming video e tv: prima vetrina internazionale (amichevole)

DIRETTA MILAN NIZZA: PRIMA SFIDA DI LIVELLO PER PIOLI!

Milan Nizza, in diretta sabato 31 luglio 2021 alle ore 20.30 presso l’Allianz Riviera di Nizza, sarà una sfida amichevole con le due formazioni, in proiezione dell’inizio dei rispettivi campionati. Per il Nizza ci sono obiettivi di rilancio e rivincita, conclusa lo scorsa Ligue 1 in nona posizione, risultato di certo non esaltante, la formazione allenata da Christophe Galtier si è rinforzata con l’arrivo di Justin Kluivert e Mario Lemina, vecchie conoscenze della nostra Serie A dopo le esperienze con Roma e Juventus. Nell’ultimo test però è arrivata una sconfitta per 0-2 contro l’Union Berlino, formazione tedesca che sarà impegnata nella prossima UEFA Conference League. Il Milan invece in questa stagione ritroverà la ribalta europea della Champions League e affronta con fiducia il suo primo test internazionale: i 5 gol realizzati in un tempo al Modena hanno regalato grande fiducia all’ambiente rossonero, pronto ad accogliere Olivier Giroud e il ritorno di Zlatan Ibrahimovic per fare il salto di qualità in attacco.

DIRETTA MILAN NIZZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Nizza sarà trasmessa su Sky Sport, canale 251 della piattaforma satellitare Sarà inoltre possibile seguire la partita in diretta streaming video collegandosi con applicazioni Sky Go sul web o scaricandole attraverso piattaforme mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN NIZZA

Le probabili formazioni di Milan Nizza, match che andrà in scena all‘Allianz Arena di Nizza. Per il Milan, Stefano Pioli schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Tătăruşanu; Gabbia, Tomori, Romagnoli, Hernández; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Díaz, Krunić; Leão. Risponderà il Nizza allenato da Christophe Galtier con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Benitez; Atal, Todibo, Dante, Kamara; Stengs, Thuram, Boudaoui, Da Cunha; Ndoye, Gouiri.

