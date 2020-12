Diretta/ Milan Parma (Serie A) streaming video e tv: per consolidare il primato

DIRETTA MILAN PARMA: TUTTO FACILE PER PIOLI?

Milan Parma, in diretta dallo stadio Meazza di Milano in programma domenica 13 dicembre 2020 alle ore 20.45, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata d’andata del campionato di Serie A. Milan in campo per consolidare il primato di un inizio di campionato da sogno, 8 vittorie e 2 pareggi nelle prime 10 partite che hanno lanciato i rossoneri come mai era accaduto negli ultimi anni, riportando la mente dei tifosi ai tempi dell’ultimo Scudetto, conquistato nel 2011. Curiosamente i 2 pari sono arrivati entrambi in casa contro Roma e Verona e ora a San Siro arriva un Parma che ha ripreso un po’ di ossigeno in classifica nelle ultime settimane. La sconfitta in casa della Roma era apparsa disarmante per la scarsa resistenza di un Parma in balia degli avversari: nei successivi due impegni di campionato gli emiliani hanno saputo scuotersi vincendo in casa del Genoa e pareggiando sul campo del Benevento. Una scossa che ha rinsaldato la posizione del tecnico Liverani e portato i gialloblu a +4 dal terzultimo posto in classifica.

DIRETTA MILAN PARMA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Parma sarà garantita in esclusiva sui canali di Sky Sport per i propri abbonati, i quali avranno di conseguenza la possibilità di seguire la partita di Serie A anche in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go, come è prassi ormai per le sette partite di ogni giornata di Serie A trasmesse su Sky.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN PARMA

Le probabili formazioni di Milan Parma, sfida che andrà in scena presso lo stadio Ferraris di Genova. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Stefano Pioli con un 4-2-3-1: Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz; Rebic. Gli ospiti guidati in panchina da Fabio Liverani schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-2-1 come modulo di partenza: Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, Kurtic; Karamoh; Gervinho; Cornelius.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie A tra Milan e Parma queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 1.30, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 5.65 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 9.50.



