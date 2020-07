Diretta Milan Parma/ Streaming video tv: a San Siro ci si gioca l’Europa (Serie A)

Milan Parma, che è in diretta dallo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, va in scena alle ore 19:30 di mercoledì 15 luglio: nuovo appuntamento con il campionato di Serie A 2019-2020, siamo arrivati alla 33^ giornata e potremmo parlare di questa partita come di uno spareggio per andare in Europa League, se non fosse che i ducali sembrano essersi allontanati in maniera decisiva. Al momento il distacco dal settimo posto occupato dai rossoneri è di 9 punti: domenica i gialloblu hanno incredibilmente rimontato il Bologna segnando due gol nei minuti di recupero ed evitando un’altra sconfitta consecutiva, ma la sensazione è che la spinta dei giocatori di Roberto D’Aversa si sia esaurita e che alla fine ci saranno rimpianti.

Quelli che spera di non avere il Milan: anche Stefano Pioli – per lui sfida speciale stasera – ha impiegato un po’ di tempo per carburare ma poi ha decisamente cambiato passo e riportato i rossoneri a lottare per l’Europa, come dimostrato anche dal brillante pareggio ottenuto a Napoli. Adesso si tratta di confermarsi e macinare terreno, l’obiettivo è quello di superare i partenopei e la Roma e chiudere al quinto posto. Vediamo dunque in che modo le due squadre potrebbero essere disposte sul terreno di gioco; aspettando che la diretta di Milan Parma prenda il via, facciamo una rapida valutazione sulle scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Parma sarà trasmessa sulla televisione satellitare, un appuntamento quindi riservato in esclusiva agli abbonati che si dovranno rivolgere, secondo l’attuale programmazione, al canale Sky Sport Serie A disponibile al numero 202 del loro decoder. In assenza di un televisore sarà possibile ai clienti seguire questa partita di campionato anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN PARMA

Sarà il solito 4-2-3-1 quello con cui Pioli affronterà Milan Parma, ma non ci sarà lo squalificato Saelemaekers: al posto del giovane belga spazio probabilmente a Bonaventura (la soluzione con Paquetà a destra ha funzionato poco), con Calhanoglu e Rebic (favorito su Rafael Leao) per completare la linea di trequarti che dovrà supportare Ibrahimovic. Il resto della formazione rossonera non dovrebbe cambiare, se non forse per Calabria che giocherebbe terzino destro; dall’altra parte Theo Hernandez, in mezzo Kjaer e Alessio Romagnoli a protezione di Gianluigi Donnarumma, poi la solita cerniera mediana con Kessie e Bennacer.

Nel Parma si è rivisto Inglese (con gol): anche per gli acciacchi di Cornelius l’attaccante potrebbe giocare titolare, ma è più probabile il tridente con Kulusevski da centravanti tattico e due esterni come Gervinho e Kucka. Il che ovviamente libererebbe un posto in mediana, dove Hernani e Kurtic potrebbero essere nuovamente le mezzali se Scozzarella, in vantaggio su Brugman, verrà confermato come playmaker davanti alla difesa; Darmian-Laurini è verosimilmente il ballottaggio aperto a destra, Iacoponi e Bruno Alves proteggeranno il portiere Sepe mentre a chiudere la formazione ducale sarà il terzino sinistro Gagliolo.

QUOTE E PRONOSTICO

Nel pronostico di Milan Parma, tracciato dall’agenzia Snai, i rossoneri sono largamente favoriti: la loro vittoria è regolata dal segno 1 e permetterebbe una vincita corrispondente a 1,45 la somma messa sul piatto, contro il valore di 6,50 volte la giocata che accompagna il segno 2 per l’affermazione dei gialloblu. L’eventualità del pareggio, per la quale dovrete puntare sul segno X, vi farebbe guadagnare un importo pari a 4,50 volte il valore del vostro investimento con questo bookmaker.



