DIRETTA/ Milan Pescara Primavera video streaming tv: Mattia Pascarella è l’arbitro

DIRETTA MILAN PESCARA PRIMAVERA: ARBITRO

La sfida Milan Pescara primavera sarà oggi diretta dall’arbitro della sezione di Nocera Inferiore Mattia Pascarella, che pure per l’occasione sarà accompagnato in campo dagli assistenti Palla e Conti. Fissando ora la nostra attenzione sul primo direttore di gara, pure scopriamo che questo in stagione ha messo da parte ben 10 direzioni, di cui pure tre occorse per i campionati giovanili: nel complesso emergono a tabella per l’arbitro 49 cartellini gialli e tre rossi consegnati come pure anche 4 calci di rigore concessi.

Ampliando la nostra analisi scopriamo che in carriera Pascarella non ha mai diretto il Milan primavera: pure il fischietto conserva due precedenti con il Pescara primavera, entrambi occorsi nella stagione 2019-20 del primo campionato giovanile (un successo e un KO per i delfini). (agg Michela Colombo)

DIRETTA MILAN PESCARA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Pescara Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

SERVE ALLONTANARSI DAI BASSIFONDI

Milan Pescara primavera, in diretta sabato 18 novembre 2021 alle ore 13.00 presso il centro sportivo Peppino Vismara, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata d’andata del campionato Primavera 1. Scontro salvezza tra due formazioni che hanno comunque avevano iniziato in maniera diversa la stagione, col Milan primavera impegnato anche in UEFA Youth League. I rossoneri però hanno lanciato segnali importanti di ripresa nelle ultime settimane, e nell’ultimo turno di campionato hanno sbancato il campo della Sampdoria primavera.

Il Pescara primavera resta fanalino di coda della classifica anche dopo il poker incassato sul campo dell’Atalanta. Il pareggio interno contro la Juventus aveva dimostrato che gli abruzzesi sono ancora vitali dopo una lunga striscia di sconfitte consecutive, ma la formazione allenata da Iervese resta comunque staccata all’ultimo posto, a 5 lunghezze di distanza da Lecce e Bologna e dalla possibilità di riagganciare la zona salvezza.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN PESCARA PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Milan Pescara Primavera, match che andrà in scena al centro sportivo Peppino Vismara. Per il Milan, Federico Giunti schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Jungdal; Coubis, Obaretin, Stanga, Bozzolan; Di Gesù, Tolomello, Alesi; Capone, Nasti, El Hilali. Risponderà il Pescara allenato da Pierluigi Iervese con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Lucatelli, Staver, Sakho, Scipione, Longobardi, Sanogo, Kuqi, Dagasso, Galfano, Blanuta, Caliò.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Peppino Vismara, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Milan con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo del Pescara, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.10.

