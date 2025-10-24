Diretta Milan Pisa, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Giuseppe Meazza per l'ottava giornata di Serie A 2025/2026.

DIRETTA MILAN PISA (RISULTATO 1-0): PRIMA PARTE DI GARA

In Lombardia la sfida tra Milan e Pisa è cominciata da poco più di una decina di minuti nel primo tempo ed il risultato è di 1 a 0. Nella fase iniziale dell’incontro i padroni di casa riescono immediatamente a passare in vantaggio grazie alla rete segnata da Leao, calciando sul palo più lontano al 7′ con Pavlovic che ha forse ingannato Semper senza toccare più la sfera. All’11’ il lancio di Bartesaghi non viene invece sfruttato da nessuno. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

Infortuni Serie A, Conte perde anche Meret/ Napoli e Milan i più colpiti (24 ottobre 2025)

DIRETTA MILAN PISA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Chi non potesse andare a San Siro per seguire dal vivo la diretta Milan Pisa avrà a disposizione tre piattaforme per vedere comunque la gara in streaming. Sia DAZN che Now Tv e pure Sky garantiranno la visione dell’evento ai loro iscritti tramite le applicazioni come Sky Go. Gli iscritti all’emittente satellitare avranno a disposizione anche i canali Sky Sport 251, Sky Sport 4K, Sky Sport Calcio e Sky Sport Uno per la diretta televisiva della sfida.

Milan Como, la trasferta in Australia può saltare/ Pressioni sull’AFC per non autorizzare il match

LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Con la diretta Milan Pisa, la nuova giornata di Serie A si apre con un anticipo che mette di fronte due squadre diametralmente opposte sotto ogni punto di vista. La classifica di questo campionato dice che il Milan è primo con 16 punti e il Pisa ultimo a quota 3, senza ancora nessuna partita vinta. Un digiuno che evidentemente nel massimo campionato dura dal 1991, cioè dall’ultima volta che il Pisa era stato in Serie A prima di questa stagione.

Il 1991 era anche l’anno dell’ultimo precedente dei nerazzurri toscani con il Milan, che in quel campionato 1990-1991 ottenne il massimo risultato con il minimo sforzo, cioè una doppia vittoria per 1-0 sia in casa a San Siro all’andata, sia al ritorno allo stadio Arena Garibaldi domenica 14 aprile 1991, che fino a stasera è rimasta la data dell’ultimo precedente ufficiale per la diretta Milan Pisa.

Probabili formazioni Milan Pisa/ Quote: GImenez sarà titolare? (Serie A, oggi 24 ottobre 2025)

Meglio allora adesso dare il giusto spazio alle mosse dei due allenatori nelle formazioni ufficiali, poi via alla partita! MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Ricci, Bartesaghi; Leão, Gimenez. A disp.: Pittarella, Terracciano; Athekame, Odogu, Tomori; Sala; Nkunku. All. Allegri. PISA (3-5-2): Šemper; Canestrelli, Albiol, Caracciolo; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Tramoni, Bonfanti; Meister, Nzola. A disp.: Nicolás, Scuffet; Calabresi, Denoon; Angori, Cuadrado, Højholt, Léris, Marin, Piccinini, Vural; Buffon, Lorran, Moreo. All. Gilardino. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PER DIFENDERE IL PRIMO POSTO

Il calcio d’inizio della diretta Milan Pisa è fissato per venerdì 24 ottobre 2025 alle ore 20:45. Presso lo Stadio Giuseppe Meazza la compagine guidata da mister Massimiliano Allegri va alla ricerca della seconda vittoria consecutiva in questa ottava giornata del campionato di Serie A 2025/2026 così da restare in vetta alla classifica.

I rossoneri sono infatti riusciti a conquistare il primo posto solitario dopo le sconfitte subite da Napoli e Roma e la vittoria conquistata sulla Fiorentina nell’ultimo weekend disputato. Adesso a quota sedici, il Diavolo proverà dunque a ripetersi puntando magari anche sul buon rendimento avuto in campo da Rafael Leao, a segno contro i toscani.

Alle loro spalle i cugini dell’Inter, oltre ai campani ed ai capitolini, aspettano di poter sfruttare l’occasione di sorpassarli nel caso in cui vincessero ed il Milan non dovesse appunto fare altrettanto. Il Pisa lo troviamo invece sul fondo della graduatoria, avendo sin qui ottenuto appena tre punti al pari del Genoa e della Fiorentina.

Dopo la sfida contro l’ex allenatore della prima squadra Stefano Pioli, i lombardi ritrovano oggi un ex attaccante che ha vestito per diversi anni la loro maglia e siede attualmente sulla panchina di un’altra formazione toscana, ovvero mister Alberto Gilardino. I nerazzurri cercheranno nuovamente di evitare un altro KO, avendone rimediati già quattro, essendo per di più reduci dal pari senza reti contro il Verona.

MILAN PISA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Milan Pisa: si ipotizza un 3‑5‑2 di partenza con Maignan in porta, Tomori, Gabbia e Pavlovic in difesa, Athekame, Fofana, Modric, Loftus Cheek e Bartesaghi nel mezzo e Gimenez insieme a Leao in attacco per la squadra allenata dal tecnico Massimiliano Allegri. Possibile modulo 3‑4‑2-1 invece come scelta iniziale per gli ospiti dell’ex milanista Gilardino con Semper fra i pali, Canestrelli, Caracciolo e Bonfanti sulla linea arretrata a tre, Tourè, Akinsanmiro, Marin ed Angori in mediana, Cuadrado e Tramoni sulla trequarti in appoggio all’unica punta Nzola.

MILAN PISA, LE QUOTE

I bookmakers non sembrano avere grossi dubbi su chi è il favorito per la conquista dei tre punti nella diretta Milan Pisa se si prendono in esame le quote fornite in relazione al possibile esito finale del match. Per Sisal i rossoneri avranno vita facile in questo turno e per questo motivo il loro successo viene quotato ad appena 1.25. I toscani risultano invece praticamente già spacciati in partenza con il segno 2 pagato addirittura a 12.00 mentre il pareggio, sebbene non sia un punteggio molto scontato, è indicato a 5.75 dall’x.