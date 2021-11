DIRETTA MILAN PORTO/ Video streaming tv: a San Siro arbitra Clément Turpin

DIRETTA MILAN PORTO: L’ARBITRO

Milan Porto sarà diretta da Clément Turpin, noto arbitro francese al quale sarà affidata la partita con cui i rossoneri devono cercare di dare un senso alla loro Champions League. La squadra arbitrale designata per la partita di stasera allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro sarà di conseguenza quasi totalmente francese: al fianco di Clément Turpin avremo infatti i due guardalinee Nicolas Danos e Cyril Gringore, mentre il quarto uomo sarà Jerome Brisard e davanti al monitor della VAR avremo l’addetto Francois Letexier, ma con l’assistente AVAR che sarà il tedesco Bastian Dankert. Tornando a presentare il primo arbitro, possiamo osservare che il signor Clément Turpin è nato il 16 maggio 1982 a Oullins ed ha ottenuto la qualifica di arbitro internazionale Fifa con decorrenza dal 1° gennaio 2010.

Nella sua carriera, Clément Turpin ha arbitrato ben trentuno partite del tabellone principale di Champions League, con un bilancio disciplinare di 113 cartellini gialli, sei espulsioni (curiosamente ben cinque per rosso diretto e solo una doppia ammonizione) e l’assegnazione di ben quattordici calci di rigore. In questa stagione Turpin ha già avuto a che fare con l’Italia in Champions League, perché il 14 settembre arbitrò Villarreal Atalanta 2-2. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MILAN PORTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Porto non sarà disponibile: meglio, questa partita è un’esclusiva della piattaforma Amazon Prime e dunque, tecnicamente, si tratterà di un appuntamento in diretta streaming video per tutti i suoi abbonati. Naturalmente il servizio resta disponibile su smart tv dotate di connessione a internet, sulle quali installare la relativa applicazione; come sappiamo Amazon Prime fornisce una partita (di una squadra italiana) per ogni turno di Champions League.

MILAN PORTO: ROSSONERI, DENTRO O FUORI!

Milan Porto sarà diretta dall’arbitro francese Clément Turpin, e si gioca alle ore 18:45 di mercoledì 3 novembre: un anticipo, se così vogliamo chiamarlo, nella 4^ giornata di Champions League 2021-2022 e una partita che i rossoneri non possono sbagliare, perché ci arrivano con 0 punti dopo aver perso le prime tre partite del girone, compresa dunque quella del Do Dragao. Un Milan che è francamente vicino all’eliminazione, ma che con un ritorno impeccabile e qualche aiuto da altri campi potrebbe anche centrare gli ottavi, confermando così il passo in campionato.

Che è splendido, visto che la vittoria di Roma è valsa il primo posto in coabitazione con il Napoli, con 31 punti in 11 partite; il Porto virtualmente si gioca gli ottavi con l’Atletico Madrid e per questo motivo sa di dover vincere o almeno uscire da San Siro con un pareggio. Aspettando allora che la diretta di Milan Porto prenda il via, proviamo a dare qualche indicazione utile circa il match, cominciando come sempre dall’analisi delle scelte che verranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN PORTO

Il vero ballottaggio in Milan Porto per Stefano Pioli riguarda l’attacco: Ibrahimovic sembra favorito su Giroud, ma questo rimane l’unico dubbio per i rossoneri che per il resto si affideranno ai soliti noti. Dunque, a centrocampo tornano Tonali e Kessié mentre Brahim Diaz sarà il trequartista centrale stretto tra Saelemaekers e Rafael Leao; avremo poi una difesa nella quale Calabria e Theo Hernandez giocano come terzini, in porta si aspetta sempre Maignan e ci sarà Tatarusanu, protetto da Kjaer e Tomori che sono confermati rispetto a domenica sera.

Nel Porto Mbemba potrebbe lasciare spazio a Marcano per affiancare Pepe; il portiere sarà Diogo Costa, sugli esterni spazio come sempre a Manafá e Zaidu mentre nel settore nevralgico del campo la cerniera sarà formata da Sérgio Oliveira e Uribe, che avranno il supporto dagli esterni Otávio e Luis Diaz, matchwinner dell’andata. Pochi dubbi circa il tandem offensivo: Sergio Conceiçao si affiderà come di conuseto a Taremi ed Evanilson, quest’ultimo reduce da una doppietta segnata al Boavista in campionato.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Milan Porto, quindi possiamo subito andare a vedere cosa proponga il bookmaker per questa partita di Champions League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 2,00 volte la cifra messa sul piatto, mentre l’eventualità del pareggio (regolata dal segno X) porta in dote una vincita corrispondente a 3,55 volte la vostra giocata; il segno 2, per il successo degli ospiti, ha un valore che ammonta a 3,65 volte l’importo investito.

