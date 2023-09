DIRETTA/ Milan Primavera Newcastle (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (Youth League)

DIRETTA MILAN PRIMAVERA NEWCASTLE (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Finalmente siamo arrivati al via della diretta di Milan Primavera Newcastle, e l’occasione è buona per ricordare cosa era successo un anno fa quando i rossoneri avevano disputato una grande Youth League. Il percorso era cominciato nel gruppo E, superato in maniera più che brillante con 14 punti: quattro vittorie, i pareggi esterni contro Salisburgo e Chelsea e un primo posto in classifica davanti agli austriaci, alla Dinamo Zagabria e ai Blues incredibilmente eliminati. Evitato il playoff, il Milan Primavera aveva fatto fuori il Rukh Lviv che aveva invece eliminato l’Inter, e si era regalato l’Atletico Madrid di Fernando Torres: partita molto sofferta, ma vinta con un

bellissimo 2-0. Purtroppo il percorso di Youth League si era fermato di fronte all’Hajduk Spalato, che aveva vinto 3-1 la semifinale per poi essere demolito dall’Az Alkmaar; adesso chiaramente Ignazio Abate spera di ripetere questo cammino, se non altro superare ancora il girone e poi vedere cosa aspetterà anche in fase di sorteggio; per ora mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare siano le due squadre in campo perché è arrivato il momento che stavamo aspettando, la diretta di Milan Primavera Newcastle per la Youth League sta davvero per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

MILAN PRIMAVERA NEWCASTLE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Primavera Newcastle, salvo variazioni di palinsesto, non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione: questo significa che nel caso non sarebbe a disposizione nemmeno una diretta streaming video per assistere a questa partita di Youth League. Il consiglio, per le informazioni utili sul match, è quello di consultare il sito ufficiale della Uefa all’apposita sezione dedicata al torneo giovanile, così come le pagine che la società rossonera mette a disposizione sui social network, in particolare Facebook e X (il nuovo nome di Twitter).

MILAN PRIMAVERA NEWCASTLE: PER CONFERMARSI IN YOUTH LEAGUE!

Milan Primavera Newcastle, che sarà diretta dall’arbitro austriaco Stefan Ebner, si gioca alle ore 14:00 di martedì 19 settembre: siamo al Centro Vismara, per la prima giornata nel gruppo C di Youth League 2023-2024. I giovani rossoneri tornano a onorare una competizione in cui l’anno scorso hanno fatto benissimo: addirittura la squadra di Ignazio Abate aveva raggiunto la Final Four, un risultato inaspettato ma comunque straordinario che ora, naturalmente, il Milan Primavera spera di replicare anche se sarà difficile.

Intanto però la squadra sta volando nel campionato 1: tre partite e altrettante vittorie, un passo ottimo per presentarsi a questo esordio internazionale in piena fiducia e con le aspettative alte, perché già vincere oggi sarebbe importante per affrontare al meglio il girone. Aspettando che la diretta di Milan Primavera Newcastle prenda il via, proviamo a fare qualche considerazione sulle scelte che i due allenatori potrebbero operare sul terreno di gioco del Vismara, e dunque prendiamoci del tempo per leggere insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN PRIMAVERA NEWCASTLE

È possibile che Abate confermi in toto il 4-3-3 che ha vinto sabato sul campo del Sassuolo, per la diretta Milan Primavera Newcastle: secondo questa ipotesi abbiamo allora Bartoccioni in porta, davanti a lui due centrali che saranno Jan Carlo Simic e Nsiala con i terzini che invece sono Bakoune a destra e Magni sull’altro versante. A centrocampo c’è capitan Zeroli nelle vesti di leader; poi Malaspina davanti alla difesa e Eletu sull’altro interno, ma occhio ad Emanuele Sala come alternativa. Cuenca e Bonomi rappresenterebbero gli esterni di un tridente completato dalla prima punta Diego Sia.

Quella del Newcastle è di fatto la U18, che affronta la Youth League agli ordini di Graeme Carrick: in porta Harrison, poi Watts e Craggs centrali di difesa, sugli esterni bassi ecco Powell a destra e Bryant a sinistra. In mezzo al campo opera Munda come frangiflutti e perno, con lui dovrebbero stazionare O’Donovan e Johnny Emerson in qualità di mezzali; nel tridente offensivo Darren Palmer e Brayson rappresentano i laterali, occhio al centravanti Neave che sta segnando tantissimo all’inizio di questa stagione e potrebbe rappresentare un problema.











