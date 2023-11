DIRETTA MILAN PSG/ Video streaming tv: sesto incrocio nella storia (Champions, 7 novembre 2023)

DIRETTA MILAN PSG: I TESTA A TESTA

La diretta di Milan PSG ci ricorda che sono cinque i precedenti di questa affascinante partita di Champions League. Logicamente il più recente è doloroso per i rossoneri, perché parliamo della sconfitta per 3-0 incassata al Parco dei Principi di Parigi appena un paio di settimane fa, l’auspicio allora è che per il Milan non continui un trend storico che è in continuo calando contro il Paris Saint Germain. In precedenza infatti avevamo avuto un doppio pareggio per 1-1 nella fase a gironi della Champions League 2000-2001 e ancora prima il meraviglioso ricordo della doppia vittoria nella semifinale della Champions League 1994-1995.

DIRETTA/ Milan Primavera Psg (risultato finale 3-2): Sia fa impazzire i rossoneri! (7 novembre 2023)

Naturalmente questo è anche il precedente più prestigioso tra le due squadre, con i successi rossoneri per 0-1 a Parigi all’andata e per 2-0 nel ritorno a San Siro. Prima due vittorie per il Milan, poi due pareggi, adesso il rischio è che arrivino due sconfitte: i rossoneri di Stefano Pioli sapranno evitare che pure questa volta si completi una coppia di risultati uguali fra andata e ritorno nel terzo doppio confronto di sempre per il Milan contro il Paris Saint Germain? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Probabili formazioni Milan PSG/ Quote: tris di francesi per Pioli (Champions League, 7 novembre 2023)

MILAN PSG STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Psg sarà visibile esclusivamente per gli abbonati Sky sui canali sportivi della televisione satellitare. Sarà comunque molto ampia pure la possibilità di diretta streaming video di Milan Psg, perché questa opzione sarà assicurata sulle piattaforme di Mediaset Infinity, Sky Go e NOW Tv, tuttavia sempre tramite abbonamento.

MILAN PSG: FRANCESI PER IL BIS

Milan Psg, diretta allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, si giocherà alle ore 21.00 di martedì 7 novembre 2023, per la quarta giornata del girone F di Champions League. Sfida da dentro o fuori per i rossoneri che, con soli due punti in tre gare disputate, non possono permettersi passi falsi. Una ulteriore sconfitta dopo quella maturata a Parigi significherebbe essere con un piede fuori dalla massima competizione europea. Per i francesi, invece, i sei punti in tre partite rappresentano un buon bottino ma non la certezza di passare il turno.

Probabili formazioni Milan PSG/ Diretta tv: Pioli deve insistere (Champions League, 6 novembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN PSG

Scopriamo adesso le probabili formazioni per la diretta di Milan Psg, in programma alle ore 21 allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano. I padroni di casa allenati da Stefano Pioli provano a recuperare Theo Hernandez mentre di sicuro sarà in campo dal primo minuto Loftus-Cheek. In avanti tridente composto da Pulisic, Giroud e Leao. In casa francese tra i pali il grande ex Donnarumma mentre in difesa Hakimi e Lucas Hernandez presidieranno le corsie laterali.

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Milan Psg in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Sono favoriti per la vittoria i francesi, infatti il segno 2 è quotato a 2.25, mentre poi si sale a quota 3.55 per il segno X in caso di pareggio e a 3.10 volte la posta in palio sul segno 1 qualora dovesse vincere la squadra rossonera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA