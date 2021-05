Diretta Milan Roma donne/ Streaming video tv: finale Coppa Italia femminile 2021

DIRETTA MILAN ROMA DONNE: GRANDE FINALE!

Milan Roma donne, in diretta dal Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia, si gioca alle ore 20.30 di questa sera, domenica 30 maggio 2021, come finale della Coppa Italia di calcio femminile 2020-2021, partita dunque che dovrà assegnare l’ultimo titolo della stagione nel calcio femminile italiano. La Juventus ha dominato il campionato, ma in Coppa Italia è stata eliminata in semifinale dalla Roma, che adesso contende il titolo al Milan, che invece nel turno precedente ha avuto la meglio nel derby con l’Inter.

Risultati Serie C/ Diretta gol live score: partite al via, si gioca! (quarti playoff)

Cresce dunque l’attesa per la diretta di Milan Roma donne, perché in palio c’è un titolo sempre prestigioso, ancora più in questa epoca di “monopolio” bianconero (la Juventus in Serie A ha vinto 22 partite su 22) al quale la Coppa Italia 2020-2021 è sfuggita. La Roma completerà l’opera dopo il colpo in semifinale oppure il Milan dopo il secondo posto in campionato si prenderà anche la Coppa Italia? Stasera avremo tutte le risposte in Milan Roma donne…

DIRETTA/ Albinoleffe Catanzaro (risultato 0-0) video streaming Rai: Carlini spreca

DIRETTA MILAN ROMA DONNE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA FINALE DI COPPA ITALIA

La diretta tv di Milan Roma donne sarà trasmessa per gli abbonati sui canali di Sky Sport, una possibilità che sarà dunque valida anche attraverso la diretta streaming video garantita tramite il sito o l’applicazione di Sky Go, ma la finale di Coppa Italia femminile in streaming sarà visibile anche su TimVision.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ROMA DONNE

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Milan Roma donne, finale di Coppa Italia femminile. Per quanto riguarda il Milan, si può pensare a un modulo 3-5-2 con Korenciova in porta e davanti a lei la retroguardia a tre formata da Vitale, Agard e Fusetti; folta linea a cinque di centrocampo con Bergamaschi, Jane, Boquete, Hasegawa e Tucceri Cimini da destra a sinistra; infine il tandem d’attacco composto da Dowie e Giacinti. Per la Roma disegniamo un modulo 4-2-3-1 con Ceasar in porta; Soffia, Swaby, Linari e Bartoli davanti a lei da destra a sinistra nella difesa a quattro; Bernauer e Giugliano a comporre la coppia in mediana; Bonfantini, Thomas e Serturini sulla linera della trequarti in appoggio al centravanti Lázaro.

RISULTATI SERIE D/ Classifiche gironi: Monterosi promosso, il Seregno deve aspettare!

© RIPRODUZIONE RISERVATA