Diretta/ Milan Roma (Primavera) streaming video tv: giallorossi lanciati!

DIRETTA MILAN ROMA: GRANDE SFIDA!

Milan Roma, in diretta sabato 18 settembre 2021 alle ore 11.00 presso il Centro Sportivo Vismara, sarà una sfida valevole per la terza giornata d’andata del campionato Primavera 1. Giallorossi lanciati dopo un avvio di campionato con due vittorie consecutive. Dopo il poker a domicilio rifilato al Sassuolo la squadra di Alberto De Rossi ha sofferto di più all’esordio in casa ma è riuscita a piegare il Sassuolo grazie a una rete di Afena-Gyan, che ha permesso ai capitolini di restare a punteggio pieno in testa alla classifica.

Per il Milan invece è arrivata una doppia sconfitta dopo la sosta: il campionato per i rossoneri si era aperto con un pareggio contro il Sassuolo, quindi due sconfitte di misura. Prima in campionato, 1-0 subito sul campo del Torino che proprio contro la Roma aveva subito una pesante sconfitta all’esordio. Quindi sconfitta con identico punteggio all’esordio nella UEFA Youth League contro il Liverpool, che si è imposto grazie a una rete di Woltman nei primi minuti di gioco. Oltre che a fare punti, la squadra di Federico Giunti punta dunque anche a tornare al gol dopo due match all’asciutto.

DIRETTA MILAN ROMA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Roma Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ROMA PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Milan Roma Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Vismara. Per il Milan, Federico Giunti schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pseftis; Kerkez, Obaretin, Stanga, El Hilali; Bosisio, Traoré, Capone; Tolomello, Rossi, Bright. Risponderà la Roma allenata da Alberto De Rossi con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Mastrantonio; Feratovic, Morichelli, Olivera, Ndiaye; Tripi, Missori, Volpato; Afena-Gyan, Voelkerling Persson, Faticanti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Centro Sportivo Vismara, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Milan con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.75, mentre l’eventuale successo della Roma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.75.



