DIRETTA/ Milan Roma Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (oggi 27 gennaio 2024)

DIRETTA MILAN ROMA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ormai ci siamo: la partita sta iniziando, allora presentiamo la diretta di Milan Roma Primavera analizzando le statistiche nel campionato Primavera 1 della formazione rossonera e di quella giallorossa. Per il Milan Primavera lo splendido inizio è un ricordo ormai lontano, perché ha vinto solamente tre partite nelle ultime dieci, anche se la classifica è ancora di buonissimo livello con 31 punti, che sono stati il frutto di nove vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte, in positivo è anche la differenza reti rossonera (+12), perché il Milan in questo campionato conta già trentuno gol segnati a fronte dei diciannove invece incassati finora.

La Roma Primavera invece arriva da una sconfitta ma ha vinto quattro delle ultime sei partite operando il sorpasso sui Diavoletti, la troviamo dunque a quota 33 punti in classifica, frutto di ben dieci vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte, con una differenza reti positiva anche se in realtà meno esaltante rispetto ai rossoneri (+5), a causa di ventotto gol segnati a fronte dei ventitré invece al passivo. I numeri ci dicono questo, ma ora conta solo relativamente: parola al campo, finalmente la diretta di Milan Roma Primavera comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MILAN ROMA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Milan Roma Primavera sarà visibile su Sportitalia, canale al numero 60 del digitale terrestre e di conseguenza in chiaro per tutti gratuitamente.

L’alternativa come sempre riguarda la diretta streaming video. Sarà possibile assistere alla partita sia attraverso il sito www.sportitalia.com e sulla relativa app.

QUARTA CONTRO TERZA

La diretta Milan Roma Primavera, in programma sabato 27 gennaio alle ore 11:00, racconta della 19esima giornata del massimo campionato giovanile. I rossoneri sono in un periodo complicato della stagione con la vittoria che manca dal 6 gennaio nel 2-0 di Frosinone. I successivi venti giorni circa hanno visto il Diavolo imbattersi in due sconfitte, con Milan e Atalanta, e un pareggio con un gol per parte col Torino.

La Roma invece ha subito uno stop proprio contro i granata, punteggio di 3-1, ma per il resto stava proseguendo come meglio non poteva: 2-1 al Lecce in casa, 3-2 al Sassuolo sempre davanti alle mura amiche e infine 2-0 in trasferta con il Bologna. I giallorossi sono terzi in classifica a quota 33, due punti in più del Milan.

MILAN ROMA PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Milan Roma Primavera vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-3. In porta Raveyre, difesa a quattro con Bakoune, Bartesaghi, Pellegrino e Nsiala. A centrocampo spazio a Malaspina e Cuenca da mezzali e a Eletu regista. In attacco Bonomi con Camarda e Scotti.

La Roma replica con il 4-3-2-1 composto da Marin in porta e il quartetto D’Alessio, Plaia, Keramtisis e Oliveras. Pisilli con Pagano formeranno il duo di mezzali mentre Vetkal occuperà la cabina di regia. Costa e Misitano si apposteranno dietro a Manini formano così il reparto offensivo.

MILAN ROMA PRIMAVERA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Milan Roma Primavera danno favorita la squadra di casa a 2.05. Secondo bet365, la X vale 3.50 contro la quota 3.05 del 2 fisso.

L’Over 2.5 è quotato 1.66, meno rispetto all’Under alla stessa soglia a 2. Entrambe le squadre a segno a 1.53, No Gol a 2.20.

