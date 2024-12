DIRETTA MILAN ROMA PRIMAVERA: UN POSTICIPO PRESTIGIOSO

La diretta Milan Roma Primavera ci offrirà alle ore 18.45 di questa sera, lunedì 2 dicembre 2024, una chiusura di altissimo livello con un posticipo di lusso per la tredicesima giornata di Primavera 1. La classifica è ancora molto incerta, rossoneri e giallorossi sono entrambi nel folto gruppo che potremmo definire di testa ma naturalmente la diretta Milan Roma Primavera questa sera sarà chiamata a darci risposte importanti su entrambe le squadre, anche perché ogni punto potrebbe fare la differenza in questo campionato.

DIRETTA/ Fiorentina Bologna Primavera (risultato finale 3-1): la Viola è seconda! (1 dicembre 2024)

Il Milan Primavera lo sa molto bene, perché con la sconfitta a Lecce nella scorsa giornata ha perso in un sol colpo diverse posizioni, anche se mettersi a fare calcoli adesso non avrebbe molto senso. Bisogna solo fare il meglio possibile, come sa bene la Roma che con la vittoria contro il Genoa ha infilato il secondo successo consecutivo dopo un periodo decisamente complicato. Insomma, il lunedì sera si annuncia particolarmente intrigante, specie per i tifosi giallorossi che a seguire tiferanno anche per la prima squadra: intanto però siamo curiosi di scoprire che cosa ci dirà la diretta Milan Roma Primavera…

DIRETTA/ Sassuolo Juventus Primavera (risultato finale 2-1): i neroverdi restano primi! (1 dicembre 2024)

MILAN ROMA PRIMAVERA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE

Partite così affascinanti attirano l’attenzione anche a livello giovanile, quindi ricordiamo che la diretta Milan Roma Primavera in tv naturalmente sarà visibile, come tutte le partite per il Campionato Primavera 1, in chiaro sui canali di Sportitalia, l’emittente che metterà quindi a disposizione anche il servizio della diretta streaming video Milan Roma Primavera, gratuitamente per tutti tramite il sito Internet e l’app di Sportitalia.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ROMA PRIMAVERA

Scopriamo ora quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta Milan Roma Primavera. Mister Federico Guidi potrebbe scegliere per i padroni di casa rossoneri un modulo 4-2-3-1 che dovrebbe vedere il portiere Mastrantonio protetto dalla difesa a quattro composta da Bakoune, Parmeggiani, Dutu e Perera da destra a sinistra; nel cuore della mediana rossonera ecco Comotto e Sala; nel reparto offensivo gli esterni Bonomi a destra e Ibrahimovic a sinistra affiancano il trequartista Liberali alle spalle del centravanti Scotti.

DIRETTA/ Verona Sampdoria Primavera (risultato 2-1) video streaming tv: sorpasso scaligero (30 novembre 2024)

La risposta della Roma Primavera e del suo allenatore Gianluca Falsini dovrebbe invece concretizzarsi in un modulo 4-3-1-2 con De Marzi tra i pali; i quattro difensori Mancini a destra, Reale a sinistra e in mezzo Mirra-Golic; a centrocampo Di Nunzio sarà il perno centrale, affiancato dalle due mezzali Marazzotti e Coletta; infine, l’attacco della Roma Primavera dovrebbe prevedere Graziani come trequartista alle spalle di Zefi e Misitano.