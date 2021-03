Diretta Milan Roma Priomavera/ Streaming video tv: test ostico per la capolista

DIRETTA MILAN ROMA PRIMAVERA: LA CAPOLISTA AL VISMARA

Milan Roma Primavera, partita diretta dal signor Francesco Carrione, va in scena alle ore 15:00 di mercoledì 10 marzo: è valida per la 14^ giornata nel campionato Primavera 1 2020-2021, un torneo che aumenta i giri del motore e ci presenta un altro turno infrasettimanale. Compito ostico per i giallorossi, che sono primi in classifica ma, reduci dal pareggio interno contro il Sassuolo, hanno visto la concorrenza avvicinarsi e ora rischiano di perdere il primato, anche se l’obiettivo principale è quello di andare subito alle fasi finali del campionato.

Per quanto riguarda il Milan, le cose non stanno andando malissimo: certo nell’ultima giornata è arrivata una sconfitta contro la Fiorentina, ma in generale il passo è da playoff anche se ora bisognerà necessariamente fare un salto di qualità importante per non rimanere fuori dalle prime sei. Aspettando che la diretta di Milan Roma Primavera si giochi, proviamo a valutare in che modo i due allenatori intendano disporre le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA MILAN ROMA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Roma Primavera sarà trasmessa su Sportitalia, il canale al numero 60 del vostro digitale terrestre che si occupa di tutto il campionato Under 19; come sempre la stessa emittente metterà a disposizione anche la possibilità di seguire questa partita in diretta streaming video, del quale si potrà usufruire, senza costi aggiuntivi e tramite apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone, visitando il sito www.sportitalia.com che è quello ufficiale dell’emittente.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ROMA PRIMAVERA

Per Milan Roma Primavera Federico Giunti schiera il consueto 3-4-2-1: invariata sulla carta la difesa con Cretti, Michelis e Coubis davanti al portiere Jungdal, sulla fascia sinistra potrebbe agire Oddi con Bright schierato a destra, in mezzo invece è ballottaggio tra Di Gesù e Frigerio per affiancare capitan Brambilla. Nel reparto avanzato spera Nasti, che però parte alle spalle di Tonin nel ruolo di centravanti; Mionic e El Hilai dovrebbero essere i due trequartisti, confermati. Anche Alberto De Rossi ha iniziato a giocare con la difesa a tre: Ndiaye, Feratovic e Morichelli davanti a Boer, e un centrocampo nel quale Tripi fa il riferimento per tutti avendo in Vetkal e Darboe i due interni. Di fatto quello della Roma Primavera è un 3-3-1-3, anche se la posizione di Milanese varia dalla trequarti al centrocampo; Podgoreanu, Providence, Mory Bamba e Ciervo si giocano le maglie sugli esterni alti, Satriano insidia Lamine Tall come prima punta.

