Diretta/ Milan Roma (risultato 0-0 ) streaming video tv: dentro Gabbia e Svilar, via! (14 gennaio 2024)

DIRETTA MILAN ROMA (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

C’è tanta attesa per la diretta di Milan Roma, uno sguardo alle statistiche ci può aiutare ad entrare meglio in clima partita. Le due squadre sono tra le prime sei per grandi occasioni create con 41 da parte dei rossoneri e 47 per i giallorossi anche se ballano 4 gol in più in favore del Milan nonostante meno chance da rete create. Per quanto riguarda i passaggi riusciti a partita, sia Roma che Milan hanno almeno 400 passaggi nei 90′ (402 i giallorossi, 433 i rossoneri). Dato che si riflette anche sul possesso palla col Milan in vantaggio 56,1% a 53,2%. I giallorossi invece tentano di più le palle lunghe con una media di 19.9 a partita, di gran lunga più basso il numero dei rossoneri a 15.1, meno solamente il Genoa e la Salernitana.

Diretta/ Fiorentina Udinese (risultato finale 2-2): a Thauvin risponde Nzola! (14 gennaio 2024)

Simile invece, per concludere, il numero di cross precisi a partita con 4.5 per la squadra di Mourinho e 4.3 per quella di Pioli. Adesso siamo davvero arrivati al momento che stavamo aspettando: mettiamoci comodi e leggiamo insieme le formazioni ufficiali a San Siro, perchè la diretta di Milan Roma sta davvero per cominciare! MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, T. Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Rafael Leao. Allenatore: Stefano Pioli ROMA (3-5-2): Svilar; G. Mancini, D. Llorente, R. Kristensen; Celik, Cristante, Paredes, E. Bove, Spinazzola; El Shaarawy, R. Lukaku. Allenatore: José Mourinho (aggiornamento di Christian Attanasio)

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: sconfitta in rimonta per il Bologna! (14 gennaio 2024)

MILAN ROMA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

IL big match di questa diretta di Milan Roma sarà disponibile in esclusiva su Dazn, la piattaforma di streaming online infatti detiene i diritti per questa e per tutte le partite di Serie A da qui ai prossimi tre anni, in alternativa si può sempre seguire la partita insieme alla nostra redazione.

MILAN ROMA: I TESTA A TESTA

La diretta di Milan Roma è un classico della Serie A, una rivalità che si è sviluppata nel corso di 145 partite. Il Milan ha dimostrato un vantaggio considerevole in questa lunga storia di incontri, guidando la serie con 68 vittorie. D’altra parte, ci sono stati 45 pareggi, evidenziando che questa sfida spesso ha visto le due squadre condividere i punti. La Roma ha ottenuto 32 vittorie, dimostrando che è stata in grado di competere e ottenere risultati positivi contro il Milan. L’entusiasmo e la tensione che circondano gli incontri tra Milan e Roma sono alimentati dalla storia competitiva delle due squadre.

Diretta/ Cagliari Bologna (risultato finale 2-1): decisivo l'autogol di Calafiori! (Serie A, 14 gennaio 2024)

Ogni partita tra di loro è un momento significativo per i tifosi, poiché entrambe le squadre cercano di affermarsi e ottenere la supremazia in campo. Il Milan, con il suo ricco palmares e la sua tradizione di successi, cerca di consolidare il proprio dominio in questa sfida, mentre la Roma è determinata a ribaltare il trend storico e ottenere risultati positivi contro i rossoneri. Gli scontri diretti tra queste due squadre continuano a suscitare interesse e appassionare gli appassionati di calcio, promettendo sempre partite avvincenti e cariche di emozioni. (agg. Gianmarco Mannara)

MILAN ROMA: SCONTRO TRA FORMAZIONI IN CRISI

La tanto attesa diretta di Milan e Roma, in programma oggi 14 gennaio alle ore 20:45 allo Stadio San Siro, promette emozioni e spettacolo. Entrambe le squadre arrivano alla partita con differenti umori e obiettivi, rendendo l’incontro ancora più intrigante. Il Milan, reduce da una convincente vittoria per 3-0, cercherà di mantenere l’inerzia positiva e risalire la classifica per consolidare la propria posizione in zona Champions League. Gli uomini di Stefano Pioli sembrano aver ritrovato il loro miglior stato di forma e saranno determinati a continuare sulla strada del successo.

Dall’altra parte, la Roma arriva a questa partita dopo la sconfitta nel derby contro la Lazio di Coppa Italia. In campionato, nell’ultima giornata, ha conquistato un punto, ma ora cerca di riscattarsi e rilanciarsi nella lotta per un posto nelle competizioni europee. Lo scontro tra due squadre dalla storia gloriosa catturerà l’attenzione degli appassionati di calcio. San Siro sarà lo scenario di un confronto tra talento e determinazione, dove ogni giocatore sarà chiamato a dare il massimo per ottenere il risultato desiderato. Le squadre scenderanno in campo con l’obiettivo di regalare agli spettatori una partita intensa e avvincente. La sfida tra Milan e Roma si preannuncia come uno degli highlight del weekend calcistico, con entrambe le squadre pronte a dare spettacolo e cercare la vittoria per perseguire i propri obiettivi stagionali.

MILAN ROMA: PROBABILI FORMAZIONI

La diretta di Milan Roma, che si terrà alle ore 20:45 allo Stadio San Siro, vedrà le due squadre scendere in campo con formazioni che puntano a esprimere il massimo delle proprie potenzialità. Il Milan adotterà il consueto modulo 4-2-3-1 con Giroud schierato come punta centrale, supportato da Leao e Pulisic sugli esterni. La mediana sarà affidata a Adli e Reijnders, con un’attenzione particolare alla sicurezza del portiere Maignan. Con questa disposizione tattica, il Milan cercherà di esercitare pressione sull’avversario e sfruttare al meglio le caratteristiche offensive dei propri giocatori.

Dall’altra parte, la Roma risponderà con il consolidato 3-5-2. Dybala e Lukaku formeranno la coppia d’attacco, supportati da Bove e Pellegrini come mezzeali, mentre Parades agirà in cabina di regia. La difesa a tre sarà chiamata a contrastare le incursioni avversarie, mentre gli esterni proveranno a sostenere sia la fase difensiva che quella offensiva. Entrambe le formazioni, ricche di talento e esperienza, cercheranno di mettere in campo il loro miglior gioco per conquistare i tre punti in palio. La sfida promette spettacolo e colpi di scena, con entrambe le squadre motivate a ottenere un risultato positivo per i rispettivi obiettivi stagionali.

MILAN ROMA, LE QUOTE

Pronti a scommettere in maniera responsabile sulla diretta di Milan Roma? Ecco le quote più interessanti del match: 1,8 la vittoria del Milan su Bet365, il segno X a 3,20 su Snai, mentre su Bwin la vittoria della Roma è data a 2,1.











© RIPRODUZIONE RISERVATA