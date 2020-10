Diretta/ Milan Roma (Serie A) streaming video tv: è già sfida Scudetto?

DIRETTA MILAN ROMA: PIOLI NON VUOLE PIÙ FERMARSI!

Milan Roma, lunedì 26 ottobre 2020 alle ore 20.45 presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano, sarà una sfida valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A. E’ già scontro al vertice tra due squadre che hanno iniziato nel migliore dei modi la nuova stagione. Addirittura travolgente il Milan, che dopo essere stata la miglior squadra del post-lockdown, ha messo in fila quattro vittorie su quattro alla ripartenza, con il successo nel derby contro l’Inter, che mancava dal 2016, che ha ovviamente alimentato in modo ulteriore l’entusiasmo rossonero. Anche in Coppa la squadra di Pioli ha brillato, espugnando Celtic Park all’esordio in Europa League. Dall’altra parte, la Roma dopo la disavventura della sconfitta a tavolino contro il Verona, aveva fermato i campioni d’Italia della Juventus e poi ha battuto Udinese e Benevento in campionato e lo Young Boys in rimonta in Europa League. San Siro può essere un banco di prova per i giallorossi molto importante, per capire se ci può essere la possibilità di un insediamento in pianta stabile nella zona nobile della classifica del massimo campionato.

DIRETTA MILAN ROMA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Roma sarà garantita in esclusiva sui canali della piattaforma Sky per gli abbonati alla televisione satellitare che trasmette sette partite di ogni giornata di Serie A. Di conseguenza, sarà riservata agli abbonati Sky anche la diretta streaming video di Roma Benevento, che sarà garantita loro tramite il servizio offerto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ROMA

Le probabili formazioni di Milan Roma, sfida che andrà in scena presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Stefano Pioli con un 4-2-3-1: G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, The Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Ibrahimovic. Gli ospiti guidati in panchina da Paulo Fonseca schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-2-1 come modulo di partenza: Mirante; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Santon, Veretout, Lo. Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, uno sguardo al pronostico di Milan Roma secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa rossoneri partono favoriti e infatti il segno 1 è quotato a 2,15, mentre poi si sale già a quota 3,55 per il segno X in caso di pareggio e fino a 3,25 volte la posta in palio in caso di successo dei giallorossi per chi avrà puntato sul segno 2.



