Diretta Milan Roma, una Coppa Italia che vale il riscatto!

La diretta Milan Roma andrà in scena alle 21.00 e sarà valida per i quarti di finale di Coppa Italia, a scontrarsi sono due squadre che hanno avuto un inizio difficile in campionato ma che piano piano si stanno riprendendo e guadagnando qualche punto in classifica, soprattutto dopo l’arrivo dei due attuali allenatori e l’esonero di quelli precedenti. I rossoneri arrivano da una lunga serie di gare che anche a detta dell’allenatore sono state interpretate male e anche se alla fine vinte non hanno convinto il tecnico, giocatori e addetti ai lavori, nell’ultima partita di Serie A hanno pareggiato il derby con l’Inter 1-1 facendosi rimontare al 93esimo, mentre negli ottavi di Coppa Italia avevano vinto 6-1 con il Sassuolo.

Probabili formazioni Milan Roma/ Quote: Mancini è squalificato (Coppa Italia, oggi 5 febbraio 2025)

I giallorossi invece convincono sempre di più e sembrano rivitalizzati dal nuovo allenatore, si presentano alla partita dopo un ottimo pareggio con la capolista Napoli 1-1 agguantato al 92esimo, mentre nell’ultima partita di Coppa Italia avevano battuto la Sampdoria 4-1.

Diretta Milan Roma, dove seguire la partita in streaming video

Per seguire la diretta Milan Roma non sarà necessario aver sottoscritto alcun abbonamento, infatti la partita viene trasmessa in chiaro da Mediaset, in particolare bisognerà sintonizzarsi su Canale 5, canale 5 del digitale terrestre, altrimenti sarà possibile collegarsi con la piattaforma di streaming Mediaset Infinity o sul loro sito web.

DIRETTA/ Atalanta Bologna (risultato finale 0-1): la decide Castro! (Coppa Italia, 4 febbraio 2025)

Formazioni Milan Roma, i probabili 22 in campo

Per la diretta Milan Roma allo Stadio Giuseppe Meazza, la squadra di casa di Sergio Conceiçao dovrebbe schierare un 4-2-3-1 con un po’ di turnover rispetto all’ultima partita, Maignan tra i pali, Walker e Theo Hernandez gli esterni bassi, con Gabbia e Tomori difensori centrali, Fofana e Musah in mediana, Chukwueze e Leao sulle fasce con Reijnders sulla trequarti, alle spalle dell’ex Abraham.

Gli ospiti guidati da Claudio Ranieri invece dovrebbero rispondere con i titolarissimi con un 3-5-2 con Svilar in porta, Celik, Hummels e Ndicka il terzetto di difesa, Angelino e l’ex Saelemaekers sulle fasce con Koné, Paredes e Pellegrini a completare il centrocampo, Dovbyk e Dybala la coppia d’attacco.

Formazioni Atalanta Bologna/ Quote: Maldini titolare? (Coppa Italia, oggi 4 febbraio 2025)

Quote pronostico Milan Roma, il possibile risultato finale

La diretta Milan Roma sarà sicuramente una gara dura e complicata da giocare da entrambe le formazioni, il gioco dei due allenatori è prettamente difensivo e per questo la partita difficilmente sarà emozionante e piena di occasioni ma potrebbe più realisticamente essere giocata a centrocampo e con pochi gol, decisa magari da un episodio come può essere un calcio piazzato, un calcio di rigore o un super gol di uno dei campioni in campo.

È difficile identificare un favorito ma visti i due momenti delle squadre e le ultime prestazioni, forse gli ospiti partono con una marcia in più, nonostante il Milan sulla carta abbia una rosa molto più competitiva.