Diretta Milan Roma, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni da San Siro per la decima giornata di Serie A 2025/2026.

DIRETTA MILAN ROMA (RISULTATO 0-0): NDICKA SFIORA IL GOL!

Avvio arrembante della Roma, che dopo pochi minuti crea la prima occasione grazie a un errore in disimpegno di Maignan: El Aynaoui serve Cristante in profondità, ma il suo destro sfiora soltanto il palo. Al 7’ i giallorossi tornano a farsi vedere con un’azione costruita da Mancini, bravo a lanciare Celik sulla destra: il pallone torna a El Aynaoui, che conclude da fuori, ma il tiro è centrale e Maignan blocca senza problemi. Al 10’ nuova grande chance per la Roma: Soulé disegna un cross preciso col mancino e Ndicka, di testa da buona posizione, manca di poco il bersaglio. Al 17’ ancora pericolosi gli uomini di De Rossi: discesa di Celik e cross per Dybala, che salta De Winter ma calcia sull’esterno della rete. Due minuti più tardi, Soulé tenta la conclusione al volo su lancio verticale, ma anche lui non inquadra la porta. Il Milan fatica a reagire e resta schiacciato nella propria metà campo. (agg. di Fabio Belli)

DOVE E COME VEDERE LA DIRETTA MILAN ROMA: LE INFO STREAMING, VIDEO E TV

Il big match previsto con la diretta Milan Roma è visibile solo per chi è iscritto a DAZN. La piattaforma di streaming a pagamento manderà infatti in onda la partita del Meazza in esclusiva per i suoi abbonati sul sito web o sull’app ufficiali. Chi ha attivato l’opzione con Sky potrà invece guardare il match in tv su Zona Dazn 214.

LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Naturalmente è nobilissima la storia che ci accompagna verso la diretta Milan Roma, basterebbe dire che nella sola Serie A i precedenti complessivi sono 180, cifra tonda davvero rilevante che vede in vantaggio il Milan, grazie a settantanove vittorie per i rossoneri, cinquantacinque pareggi e quarantasei successi per la Roma. Negli ultimi anni tuttavia non sono mancate sfide di rilevo anche in altri tornei: l’anno scorso il Milan vinse per 3-1 nei quarti di Coppa Italia, ma pesa molto nel 2024 il doppio successo della Roma nei quarti di Europa League, tocco internazionale per questa classica del nostro calcio.

Nella scorsa stagione la diretta Milan Roma ci ha proposto tutti i risultati possibili: i rossoneri vinsero in gara secca nella già citata Coppa Italia, ma in campionato ci furono un pareggio per 1-1 a San Siro domenica 29 dicembre 2024 e la vittoria casalinga della Roma per 3-1 al ritorno all’Olimpico di domenica 18 maggio 2025. Partita mai banale, leggiamo le formazioni ufficiali e poi si gioca!

FORMAZIONI UFFICIALI MILAN ROMA

MILAN: Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Leao, Nkunku.

All.: Allegri.

ROMA: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Koné, Wesley; Cristante; Soulé, Dybala.

All.: Gasperini.

(Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MILAN ROMA, SI LOTTA PER RAGGIUNGERE LA VETTA

Il calcio d’inizio della diretta Milan Roma è previsto per le ore 20:45 di domenica 2 novembre 2025. Presso lo Stadio Giuseppe Meazza si tiene il big match della decima giornata del campionato di Serie A visto che a scendere in campo sono due delle squadre che hanno fatto meglio in questa prima parte della stagione 2025/2026.

I rossoneri, senza il peso delle coppe europee in quest’annata, sono tornati a battagliare con gli altri grandi club italiani per conquistare la vetta della classifica ed alla vigilia di questo turno si trovano in quarta posizione con i loro diciotto punti, gli stessi guadagnati pure dai cugini dell’Inter che sono però davanti per differenza reti.

A parte la sconfitta rimediata all’esordio fra le mura amiche a sorpresa contro la Cremonese, la compagine guidata da mister Massimiliano Allegri non ha mai perso ed arriva dal pareggio per 1 a 1 ottenuto nell’infrasettimanale sul campo della temibile Atalanta. Lo scopo quest’oggi è di allungare la striscia di risultati utili e mantenersi a ridosso del primo posto.

Il medesimo discorso vale pure per la Roma del tecnico Gian Piero Gasperini che però non sta facendo particolarmente bene in Europa League. I giallorossi si stanno concentrando sul campionato ed i loro sforzi si sono tradotti nel secondo posto guadagnato con ventuno punti, al pari del Napoli capolista e di scena ieri contro il Como.

Il recente successo interno strappato all’Olimpico per 2 a 1 contro il Parma ha confermato i capitolini in alto nella graduatoria del torneo ed il desiderio rimane quello di continuare a sognare il primato solitario mettendosi alle spalle persino la squadra allenata da mister Antonio Conte.

DIRETTA MILAN ROMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Milan Roma: punterà sul 3-5-2 il tecnico Massimiliano Allegri con Maignan fra i pali, Tomori, Pavlović e Gabbia nelle retrovie, Saelemaekers, Modrić, Fofana, Ricci e Bartesaghi a centrocampo, Leão e Gimenez come coppia d’attacco in avvio. Il modulo 3-4-2-1 verrà invece confermato dall’inizio per il tecnico Gasperini schierando Svilar titolare, Hermoso, Mancini e Ndicka in difesa, Celik, Cristante, Koné e Wesley nel mezzo, Dybala e Pellegrini a svariare alle spalle del centravanti Dovbyk.

QUOTE E PRONOSTICO DELLA DIRETTA MILAN ROMA

Il fattore campo pare essere decisivo nel propendere per i padroni di casa come favoriti in ottica esito finale se si parla delle quote relative alla diretta Milan Roma. Stando per esempio ai numeri forniti da Sisal possiamo notare che il successo rossonero è quotato a 2.00 mentre il pareggio è il secondo risultato più probabile alla vigilia con il segno x pagato a 3.25. L’opzione meno gettonata concerne la vittoria dei capitolini, dati appunto vincenti a 3.75.