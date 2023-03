DIRETTA/ Milan Salernitana video streaming tv: è il sesto episodio tra le due squadre

DIRETTA MILAN SALERNITANA: I TESTA A TESTA

La diretta di Milan Salernitana chiude la 26a giornata del campionato di Serie A. I campioni in carica d’Italia, affrontano la Salernitana in una sfida che rappresenta la sesta in assoluto tra le due compagini. Il primo scontro è datato 1998 con il Milan che si impose durante la seconda giornata del campionato con il risultato di 1-2. Gara di ritorno che sorrise ancora al Milan, questa volta, con un pirotecnico 3-2. Le due squadre non si sono più affrontate per tanti anni ritornando in campo soltanto nel 2021, stagione in cui la Salernitana è riapprodata nuovamente in massima serie dopo tanti anni passati nelle divisioni minori.

Kessiè e Saelemaekers a segno per il Milan nella vittoria 2-0. Gara di ritorno che registrò il primo pareggio tra le due formazioni con le reti di Messias e Rebic da una parte e Bonazzoli e Djuric dall’altra. Ultimo scontro, avvenuto nella gara di andata del campionato odierno, che ha visto ancora Bonazzoli andare a segno preceduto però dalle reti di Rafael Leao e Sandro Tonali tutto in 5 minuti. Lo storico sorride al Milan, dunque, quattro vittorie e soltanto un pareggio, zero sconfitte per il club milanista. (Marco Genduso)

MILAN SALERNITANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Salernitana sarà possibile vederla sia attraverso Dazn che su Sky. Per la prima piattaforma è richiesto l’abbonamento, che potrà essere mensile così come per l’intera stagiona. Per l’emittente televisiva invece bisognerà dotarsi del pacchetto Calcio.

Per quanto riguarda la diretta streaming video della sfida Milan Salernitana si potrà usufruire dell’applicazione di Sky Go oppure di Dazn, quest’ultima visibile oltre che su tutti i dispositivi anche su smart tv e console di gioco.

MILAN SALERNITANA: CAMPANI IN TRASFERTA

La diretta di Milan Salernitana, in programma lunedì 13 marzo alle ore 20:45, racconta del monday night della Serie A tra lombari e campani. I rossoneri sono reduci dal passaggio del turno con il Tottenham in Champions League in virtù del pareggio a Londra mentre in campionato, dopo tre vittorie consecutive, gli uomini di Pioli sono caduti al Franchi di Firenze. La Salernitana di Sousa invece non perde da due partite ovvero quella contro la Lazio, avendo collezionato prima una vittoria col Monza e successivamente un pareggio nella Genova blucerchiata.

I rossoneri in casa hanno una media superiore ai due punti a partita, ventotto in dodici gare, anche se il dato relativo ai sedici gol subiti rappresentano la peggior difesa tra le prime otto. Ultimamente però ci sono passi avanti visto che negli ultimi due match casalinghi di campionato, gli uomini di Pioli hanno mantenuto la porta inviolata (Torino e Atalanta). Discorso diverso per la Salernitana in trasferta con la peggior difesa al pari del Verona, solamente dieci punti conquistati e un rendimento recente che, vittoria a Lecce a parte, conta sei partite senza un risultato positivo nelle ultime sette.

MILAN SALERNITANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Milan Salernitana vedono i rossoneri schierarsi col 3-4-2-1. Tra i pali Maignan, difesa confermatissima con Kalulu, Tomori e Thiaw davanti all’ex Lille. Torna titolare Calabria a destra, solito Theo sul lato mancino e ricomposta la coppia Tonali-Bennacer a centrocampo. Altra chance per De Ketelaere che affiancherà Leao, tornato dalla squalifica con la Fiorentina. Unica punta Giroud, in pole su Origi.

Stesso identico assetto tattico per la Salernitana che schiera Gyomber, Daniliuc e Pirola davanti ad Ochoa. Linea di centrocampo con Mazzocchi, Crnigoj, Coulibaly e Bradaric da destra verso sinistra. L’ex Inter Candreva affianche i cipriota Kastanos, con l’obiettivo di supportare il grande ex Piatek.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Milan Salernitana vedono molto favoriti i rossoneri con una quota di 1.27 su Snai relativa alla vittoria dei padroni di casa. Il pareggio è dato sei volte la posta in palio, la vittoria campana addirittura a undici.

Ci si aspetta una partita con tanti gol come dimostra la quota di 1.60 circa l’Over 2.5 ovvero almeno tre reti nei novanta minuti di San Siro con l’Under a 2.20. Più difficile, secondo i bookmakers, vedere entrambe le squadre in gol (2.10) rispetto ad una o entrambe le porte inviolate (1.65).











