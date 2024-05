DIRETTA MILAN SALERNITANA/ Video streaming tv: sarà il decimo capitolo (Serie A, oggi 25 maggio 2024)

DIRETTA MILAN SALERNITANA: TESTA A TESTA

Stasera ci attende il decimo capitolo della storia per la diretta di Milan Salernitana, che nei nove precedenti ci ha riservato cinque vittorie per i rossoneri, tre pareggi e un solo successo per la Salernitana, per di più lontanissimo, perché parliamo di un pirotecnico 4-3 casalingo domenica 6 giugno 1948, nella prima stagione di sempre della Salernitana in Serie A. Mezzo secolo più tardi, il Milan vinse entrambe le partite del campionato 1998-1999, infine bisogna arrivare alla storia davvero recente, grazie ai cinque precedenti confronti nei tre campionati consecutivi giocati in Serie A dai campani dal 2021 in poi.

Dobbiamo dire che in questo periodo la Salernitana ha saputo far soffrire il Milan, infatti si contano tre pareggi oltre a due vittorie per i rossoneri. Tutti ricorderanno che gli uomini di Stefano Pioli se la videro brutta all’andata allo stadio Arechi: era il turno pre-natalizio e venerdì 22 dicembre scorso la partita terminò con un pareggio 2-2 nel quale fu la Salernitana a sfiorare la vittoria contro un Milan che poté tirare il proverbiale sospiro di sollievo solo negli ultimi minuti. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MILAN SALERNITANA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Naturalmente nulla di nuovo all’ultima giornata del campionato di Serie A, ma per chi non andrà a San Siro dobbiamo segnalare che la diretta tv di Milan Salernitana sarà più correttamente una diretta streaming video, come per tutte le partite (sette ad ogni giornata di Serie A) trasmesse in esclusiva per gli abbonati DAZN, per cui una diretta televisiva nel senso “classico” sarà possibile solo con un televisore dotato di connessione Internet.

PER UN SORRISO

Una sorta di amichevole tra due squadre che proveranno a chiudere con un sorriso, così potremmo presentare la diretta di Milan Salernitana, che alle ore 20.45 di stasera, sabato 25 maggio 2024, ci farà compagnia dallo stadio Giuseppe Meazza di San Siro per la 38^ e ultima giornata del campionato di Serie A. Certo, tra la seconda e l’ultima in classifica c’è una differenza abissale, ma fatte le debite proporzioni possiamo dire che la diretta di Milan Salernitana sia una sfida tra deluse, dal momento che pure i rossoneri di Stefano Pioli hanno fallito tutti gli obiettivi stagionali. Dopo la sconfitta contro il Torino di sabato scorso, ora resta solo da evitare una figuraccia casalinga contro l’ultima in classifica.

Quanto alla Salernitana, i numeri stagionali sono talmente chiari che non servono nemmeno particolari commenti. Preferiamo evidenziare come i campani siano stati capaci almeno di lottare con dignità nelle ultime giornate, con sul fiore all’occhiello della clamorosa vittoria sfiorata contro la Juventus. Ecco allora che il fanalino di coda proverà a ripetere qualcosa di simile anche contro il Diavolo, anche se naturalmente non sarà affatto facile: saranno possibili dei colpi di scena nella diretta di Milan Salernitana? Ce lo dirà naturalmente il campo…

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SALERNITANA

Scopriamo adesso le probabili formazioni per la diretta di Milan Salernitana, pur con le normali cautele relative a un tipico match di fine stagione. Possiamo cominciare da Giroud, sicuramente presente nella sua ultima partita in rossonero; ipotizziamo che gli facciano compagnia Rafael Leao e Pulisic, per provare a regalare al Meazza una serata divertente. Il modulo dunque dovrebbe essere il 4-3-3, con Bennacer in cabina di regia e Gabbia possibile titolare in difesa, mentre in porta potrebbe giocare ancora Sportello, se per Maignan prevalesse la prudenza in ottica Europei.

La Salernitana invece saluterà la Serie A sul palcoscenico più prestigioso e di conseguenza proverà a farlo in modo degno: annotiamo che mister Stefano Colantuono ha recuperato Candreva, che potrebbe agire sulla trequarti al fianco di Tchaouna, a sostegno della prima punta Weissman. La lista degli indisponibili è piuttosto lunga, compreso lo squalificato Basic, quindi in mezzo al campo ci aspettiamo di rivedere Maggiore dall’inizio. La difesa a tre sarà infine guidata da Fazio, a protezione del portiere che dovrebbe essere Fiorillo.

UNO SGUARDO A PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Milan Salernitana, partita che sulla carta dovrebbe avere poca storia come confermano anche le quote della Snai. Il segno 1 è nettamente favorito ed è proposto a 1,17, mentre poi si sale già a quota 8,00 per il segno X in caso di pareggio e fino a ben 12 volte la posta in palio sul segno 2 qualora la Salernitana chiudesse il campionato con un clamoroso colpaccio.

