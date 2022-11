Diretta/ Milan Salisburgo Youth League, streaming video tv: scontro diretto

DIRETTA MILAN SALISBURGO YOUTH LEAGUE: SFIDA DECISIVA!

Milan Salisburgo di Youth League sarà diretta dall’arbitro croato Pajac: al Centro Sportivo Peppino Vismara di Milano si gioca alle ore 14.00 di oggi, mercoledì 2 novembre 2022, gara valida per la sesta e ultima giornata del gruppo E della Champions League 2022-2023 dedicata alle formazioni Under 19.

Scontro diretto per il primo posto: il Milan è in vetta con 11 punti, mentre il Salisburgo è a quota 8 punti. Con una vittoria gli austriaci raggiungerebbero il Diavolo e lo scavalcherebbero grazie agli scontri diretti. La gara d’andata, infatti, è terminata 1-1. Alla squadra di Abate basta un pareggio per blindare la vetta e accedere direttamente agli ottavi di finale, senza passare dai sedicesimi.

MILAN SALISBURGO YOUTH LEAGUE IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Salisburgo Youth League non sarà trasmessa su Sky Sport. Tutti gli appassionati avranno la possibilità di accendere il loro televisore e assistere al match solo grazie a Milan Channel, canale dispositivo su Dazn. Oltre all’app per la tv, sarà possibile usufruire del match su un dispositivo mobile (PC, tablet o smartphone).

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SALISBURGO YOUTH LEAGUE

Qualche dubbio da sciogliere per i due allenatori, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Milan Salisburgo Youth League. Partiamo dal Diavolo, in campo con il 4-3-3: Nava, Simic, Paloschi, Nsiala, Bozzolan, Zeroli, Eletu, Stalmach, Alesi, Longhi, Traore. Passiamo adesso alla compagine austriaca, schierata con il 4-2-3-1: Krumrey, Gevorgyan, Moswitzer, Wallner, Pejazic, Sadeqi, Sahin, Crescenti, Jano, Hofer, Konate.

