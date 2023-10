DIRETTA/ Milan Sampdoria Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (29 ottobre 2023)

DIRETTA MILAN SAMPDORIA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

La diretta di Milan Sampdoria Primavera ha il valore di una sfida prestigiosa, anche a livello giovanile. Negli ultimi minuti prima del fischio d’inizio, ricordiamo le statistiche di rossoneri e blucerchiati nella prima parte del campionato Primavera 1. Il Milan Primavera vola, infatti vanta 17 punti in classifica, che sono stati frutto di cinque vittorie, due pareggi e zero sconfitte nelle prime sette giornate di campionato, con una differenza reti evidentemente assai positiva (+12) per i giovani rossoneri, perché i gol segnati sono sedici e quelli subiti invece appena quattro.

Diretta/ Sudtirol Sampdoria (risultato finale 3-1): rimonta biancorossa (Serie B, 28 ottobre 2023)

Si difende all grande però anche la Sampdoria Primavera, che dopo le prime sette giornate ha raccolto 11 punti in classifica, maturati tramite tre vittorie, due pareggi e altrettante sconfitte, con la differenza reti Dorian a sua volta positiva anche se di un soffio (+1), frutto infatti di tredici gol segnati a fronte dei dodici invece al passivo. Adesso però le statistiche hanno importanza molto relativa, perché si impone l’attualità: parola al campo, finalmente la diretta di Milan Sampdoria Primavera comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Video/ Sampdoria Torino Primavera (3-1): vittoria e sorpasso blucerchiato (23 ottobre 2023)

DIRETTA MILAN SAMPDORIA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Sampdoria Primavera sarà garantita da Sportitalia: il match del campionato Primavera 1 viene affidato all’emittente che ormai da anni si occupa di trasmettere le partite della Under 19. Sfida che potrà essere seguita da tutti, in chiaro sul digitale terrestre, accedendo al canale 60 del vostro telecomando. In assenza di un televisore, nessun problema: la diretta streaming video di Milan Sampdoria Primavera sarà comunque disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia, dovrete quindi recarvi all’indirizzo www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

Diretta/ Sampdoria Torino Primavera (risultato finale 1-3): vittoria in rimonta e di rigore (23 ottobre 2023)

MILAN SAMPDORIA PRIMAVERA: ROSSONERI PER LA FUGA!

Milan Sampdoria Primavera, in diretta domenica 29 ottobre 2023 alle ore 11.00 presso il Puma House of Football di Milano sarà una sfida valida per l’ottava giornata del campionato Primavera 1. Appuntamento importante per rossoneri e blucerchiati, alla ricerca di continuità dopo una buona striscia di risultati positivi.

Il Milan condivide il primo posto con i cugini dell’Inter a quota 17 punti, frutto di cinque vittorie e due pareggi. I rossoneri nell’ultimo turno hanno pareggiato 0-0 contro la Roma. La Sampdoria, invece, è al quinto posto con 11 punti, raccolti grazie a tre vittorie, due pareggi e due sconfitte. I liguri nell’ultimo turno hanno vinto 3-1 contro il Torino.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SAMPDORIA PRIMAVERA

A pochi minuti dal fischio d’inizio della diretta Milan Sampdoria Primavera è tempo di andare a scoprire le probabili formazioni del match. Partiamo dai rossoneri, Abate conferma il 4-3-3: Raveyre, Bakoune, Simic, Nsiala, Magni, Eletu, Malaspina, Zeroli, Scotti, Sia, Bonomi. Passiamo adesso ai blucerchiati, il modulo è il 4-4-2: Scardigno, Buyla, Pellizzaro, Langella, Porzi, Conti, Valisena, Chilafi, Lemina, Alesi, Polli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo infine uno sguardo alle quote dell’agenzia Snai per il pronostico sulla diretta di Milan Sampdoria Primavera. I rossoneri partono favoriti e il segno 1 è quotato a 1,45, mentre poi si sale a quota 4,25 per il segno X in caso di pareggio e fino a 5,25 volte la posta in palio sul segno 2 qualora oggi vincesse la Sampdoria Primavera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA