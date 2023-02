Diretta Milan Sampdoria Primavera/ Streaming video tv: i rossoneri rischiano molto!

DIRETTA MILAN SAMPDORIA PRIMAVERA: BLUCERCHIATI IN ASCESA!

Milan Sampdoria Primavera sarà diretta dal signor Daniele Virgilio, e si gioca alle ore 16:00 di mercoledì 15 febbraio: siamo nella 19^ giornata del campionato Primavera 1 2022-2023, e per i giovani rossoneri questa partita sarà particolarmente delicata perché, dopo il netto ko di Frosinone, la classifica inizia a farsi preoccupante con una zona playoff dalla quale la squadra di Ignazio Abate vuole togliersi al più presto, avendo già vissuto stagioni culminate poi con la retrocessione e che ora chiaramente vogliono essere evitate.

Diretta/ Sampdoria Inter (risultato finale 0-0): i nerazzurri impattano al Ferraris

La Sampdoria ha fatto un bel passo avanti nell’ultimo turno, con cinque gol sul campo del Verona: una vittoria scintillante per i blucerchiati, lontani dai guai immediati ma anche dalla possibilità di qualificarsi ai playoff, obiettivo che resta tecnicamente quello da inseguire ma che appunto non sarà facile da andare a prendere. Aspettando che la diretta di Milan Sampdoria Primavera prenda il via, proviamo a capire in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

Probabili formazioni Sampdoria Inter/ Quote; Gabbiadini sfida l'ex di serata Skriniar

DIRETTA MILAN SAMPDORIA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Sampdoria Primavera verrà trasmessa su entrambi i canali di Sportitalia: quello principale, che trovate al numero 60 del digitale terrestre, e Sportitalia Solo Calcio che invece è al numero 61. L’alternativa per la visione di questo match del campionato 1 riguarda la possibilità della diretta streaming video, come ormai sappiamo: senza costi aggiuntivi potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e con essi visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com oppure installare la relativa app Sportitalia.

Video/ Verona Sampdoria Primavera (1-5) gol ed highlights: liguri devastanti!

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SAMPDORIA PRIMAVERA

Ancora una volta Abate dovrebbe puntare sul 3-4-2-1 nella diretta Milan Sampdoria Primavera: i due trequartisti sarebbero Hugo Cuenca e El Hilali, come prima punta invece ballottaggio tra Mangiameli e Longhi senza però sottovalutare il ruolo tattico che può svolgere Alesi. Zeroli ed Eletu sarebbero i due centrali di un centrocampo che può essere completato da Gala e Bartesaghi come esterni; in difesa la linea a tre viene formata da Jan Carlo Simic, Nsiala e Dorian Paloschi che sono favoriti su Parmiggiani, il portiere come sempre sarà Lapo Nava.

Nella Sampdoria di Felice Tufano Miettinen, Aquino e Villa sono i difensori a protezione di Tantalocchi; anche qui centrocampo a quattro (Uberti e Cecchinu Muller i centrali, con Porcù e Di Mario o Ntanda a coprire le fasce laterali) ma la differenza rispetto allo schieramento avversario è che si parte con un solo trequartista, che dovrebbe essere Malagrida favorito su Pozzato. A formare il tandem offensivo saranno invece Mihailo Ivanovic e Montevago, e qui non dovrebbero esserci troppe sorprese.











© RIPRODUZIONE RISERVATA