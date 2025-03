DIRETTA MILAN SAMPDORIA PRIMAVERA: PARTITA A SENSO UNICO?

La diretta Milan Sampdoria Primavera chiuderà la trentunesima giornata di campionato alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, lunedì 31 marzo 2025. Siamo quasi agli estremi opposti della classifica: il Milan Primavera non è proprio ai vertici, ma con la vittoria sul campo della Roma prima della sosta ha consolidato la propria posizione in zona playoff scudetto e logicamente oggi vorrà confermarsi e avvicinare sempre di più al traguardo, considerando che giocherà in casa contro la penultima e quindi una vittoria sembra quasi “obbligata” dopo l’impresa contro la capolista.

Stato d’animo fatalmente assai diverso per gli ospiti blucerchiati nella diretta Milan Sampdoria Primavera. Il pareggio contro la Cremonese è stato il terzo nelle ultime cinque giornate, un cammino quindi almeno dignitoso ma di certo non sufficiente per invertire il trend di una stagione che è stata negativa fin da subito e con appena 19 punti all’attivo sembra destinata a concludersi con una retrocessione forse ormai inevitabile. Scenari molto diversi quindi per la diretta Milan Sampdoria Primavera, saranno possibili le sorprese?

MILAN SAMPDORIA PRIMAVERA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Milan Sampdoria Primavera in tv sarà in chiaro per tutti, come sempre sul canale 60 che è Sportitalia, che quindi garantirà anche la diretta streaming video tramite il proprio sito o app.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SAMPDORIA PRIMAVERA

Ci aspettiamo quindi conferme per mister Federico Guidi tra i rossoneri nelle probabili formazioni per la diretta Milan Sampdoria Primavera. Il modulo è il 4-3-3, in porta Longoni e davanti a lui Bakoune a destra (in gol a Roma), i centrali Paloschi e Dutu e Magni come terzino sinistro. Sala sarà il perno del trio di centrocampo, affiancato da Hodzic e Comotto, infine nel tridente d’attacco le ali Liberali e Perrucci affiancheranno il centravanti Scotti.

Per la Sampdoria Primavera ecco invece un possibile 4-3-3 speculare, con Papasergio, Malanca, Paganotti e Nihaga da destra a sinistra nella difesa a quattro a protezione del portiere Krastev. Patrignani e capitan Casalino affiancheranno invece il regista Ivkovic a centrocampo, infine come prima punta indichiamo stavolta Murati (in gol contro la Cremonese), con le ali Paratici e Ntanda.