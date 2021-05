DIRETTA/ Milan Sampdoria Primavera (risultato 0-0) streaming video tv: si gioca!

DIRETTA MILAN SAMPDORIA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Milan Sampdoria Primavera sta per cominciare: allora andiamo a scoprire le statistiche salienti di queste due formazioni nel campionato Primavera 1. Il Milan Primavera si sta rendendo protagonista di un campionato che potremmo definire discreto: per i giovani rossoneri 38 punti in classifica con undici vittorie, cinque pareggi e nove sconfitte; in casa il cammino è comunque positivo, con otto vittorie, un solo pareggio e tre sconfitte su dodici partite. I gol segnati sono 29 mentre quelli subiti assommano a 25, di conseguenza la differenza reti per il Milan Primavera è pari a +4. La Sampdoria Primavera invece sta facendo sicuramente un ottimo campionato, come confermano i 46 punti in classifica dopo le prime venticinque giornate: per i blucerchiati il bilancio è di tredici vittorie, sette pareggi e cinque sconfitte, in trasferta su dodici apparizioni si contano cinque vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte. La differenza reti complessiva è infine pari a +21, perché la Sampdoria Primavera ha segnato in campionato 51 gol e ne ha invece incassati 30. Adesso però basta numeri e parole: si va in campo, Milan Sampdoria Primavera comincia davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Sassuolo Bologna Primavera video streaming tv: i precedenti del derby

DIRETTA MILAN SAMPDORIA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Sampdoria Primavera sarà trasmessa da Sportitalia (casa del campionato giovanile) sul canale numero 60 della televisione in chiaro, ma potremo vedere questo incontro anche tramite diretta streaming video, che l’emittente offrirà sul sito Internet www.sportitalia.com oppure tramite la propria app.

Diretta/ Genoa Ascoli Primavera (risultato finale 3-0): Grifone in scioltezza!

DIRETTA MILAN SAMPDORIA PRIMAVERA

Milan Sampdoria Primavera, in diretta alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 29 maggio 2021, sarà sicuramente una delle partite più interessanti della ventiseiesima giornata del campionato Primavera 1. Dando uno sguardo alla classifica, emerge in modo chiaro che la diretta di Milan Sampdoria assegnerà punti pesanti nella lotta per il primato e per i playoff: i blucerchiati stanno disputando una stagione eccellente e sono al terzo posto a quota 46 punti, tra l’altro approfittando dello scontro al vertice in programma oggi potrebbero recuperare almeno una posizione rilanciandosi dopo il pareggio con il Sassuolo di tre giorni fa, ma d’altronde non sarà facile per la Sampdoria vincere sul campo del Milan Primavera, che è ottavo ma con 38 punti. Le distanze nella parte alta della classifica sono ancora corte e con una vittoria i rossoneri potrebbero ancora coltivare ambizioni importanti, nonostante la sconfitta nel derby di mercoledì. La posta in palio di conseguenza è altissima: che cosa ci dirà Milan Sampdoria Primavera sulle prospettive di rossoneri e blucerchiati?

Diretta/ Atalanta Fiorentina Primavera (risultato finale 1-2) Cortinovis non basta!

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SAMPDORIA PRIMAVERA

Passiamo adesso ad esaminare le probabili formazioni di Milan Sampdoria Primavera. Per i padroni di casa rossoneri disegniamo un modulo 4-3-3 che potrebbe vedere titolari Jungdal in porta e davanti a lui i quattro difensori Coubis, Obaretin, Michelis e Oddi; a centrocampo il terzetto composto invece da Di Gesù, Frigerio e Mionic, infine nel tridente d’attacco le due ali Olzer e Capone in appoggio alla prima punta Roback. Dall’altra parte, la Sampdoria Primavera potrebbe invece proporre un modulo 3-5-2 con Zovko in porta e davanti a lui i tre difensori Obert, Angileri e Aquino; a centrocampo la folta linea a cinque con Ercolano, Siatounis, Trimboli, Yepes e Giordano da destra a sinistra; infine Prelec e Di Stefano, che dovrebbero comporre la coppia d’attacco.



© RIPRODUZIONE RISERVATA