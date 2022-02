Diretta/ Milan Sampdoria (risultato 0-0) streaming video tv: Giroud vs Caputo, via!

DIRETTA MILAN SAMPDORIA (RISULTATO LIVE 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI!

La diretta di Milan Sampdoria sta per cominciare, e si tratta di una sfida tra due allenatori veramente molto bravi cioè Stefano Pioli e Marco Giampaolo. Il classe 1965 di Parma ha lavorato con club importanti come Lazio, Inter e Fiorentina prima di arrivare al Milan nel 2019. Aveva trovato una situazione disastrosa e col lavoro ha ricostruito un Milan vincente che seppur non ancora mai in grado di tirare su un trofeo è tornato a competere con la possibilità di lottare per lo Scudetto.

Il suo modulo preferito è il 4-2-3-1 con un centrocampo molto rapido e la forza di giocare sempre all’attacco. Marco Giampaolo è l’ex di turno visto che nel 2019 aveva vissuto una breve parentesi al Milan. Era stato soprannominato addirittura il Maestro da Arrigo Sacchi prima che in rossonero arrivò una flessione della sua carriera. Oggi però sta provando a lavorare a una situazione complicatissima ma che sa già di essere in grado di cambiare con le sue qualità. Ora spazio a quello che ci dirà il campo: ecco le formazioni ufficiali, la diretta di Milan Sampdoria comincia! MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, A. Romagnoli, Calabria; Tonali, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli SAMPDORIA (4-4-1-1): W. Falcone; Bereszynski, O. Colley, Magnani, Murru; A. Conti, Rincon, Thorsby, Candreva; Sensi; Caputo. Allenatore: Marco Giampaolo

DIRETTA MILAN SAMPDORIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta Milan Sampdoria di Serie A, è una delle tre partite trasmesse da Sky Sport. Per poter visionare la gara in questione è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio, e sarà disponibile sia sul canale satellitare numero 251, sia sul del canale digitale terrestre. Di conseguenza, è possibile vedere la diretta Lazio Atalanta anche in streaming video tramite l’applicazione Sky Go. In alternativa, la partita sarà trasmessa dalla piattaforma Dazn. In questo caso la visione sarà una diretta streaming video, ma è possibile accedere al contenuto anche tramite Smart Tv. Anche in questo caso è necessario disporre dell’abbonamento al servizio.

I TESTA A TESTA DI MILAN-SAMPDORIA

La diretta di Milan Sampdoria rappresenta la 129esima sfida in Serie A tra le due squadre. Il bilancio è in favore dei rossoneri che hanno vinto in 66 occasioni rispetto alle 30 dei blucerchiati mentre 31 sono i pareggi. L’ultima volta al Giuseppe Meazza la gara terminò col risultato di 1-1. In equilibrio e senza gol per un’ora arrivò al minuto 57 la rete di Quagliarella che sbloccava il match con un rosso ad Adrien Silva subito dopo che rendeva la vita agli ospiti più difficile. Nel finale Hauge regalava un punto d’oro al Milan di Stefano Pioli. I meneghini non vincono questa sfida dal rocambolesco 3-2 dell’ottobre 2018.

La gara fu sbloccata da Cutrone con la Doria in grado di ribaltarla in appena 14 minuti grazie ai gol di Saponara e Quagliarella. Alla fine del primo tempo però Gonzalo Higuain riportava avanti i suoi. Nella ripresa all’ora di gioco arrivava la rete di Suso a regalare ai suoi tre punti preziosissimi. È del 2017 l’ultima vittoria della Samp in trasferta contro questo avversario, un match terminato col risultato di 0-1 e deciso da una giocata di Luis Muriel a venti minuti dal triplice fischio finale.

MILAN SAMPDORIA: PIOLI PUÒ ALLUNGARE!

Milan Sampdoria, in diretta domenica 13 febbraio 2022 alle ore 12.30 presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano, sarà una sfida valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A. Euforia rossonera dopo una settimana da leoni per la squadra di Stefano Pioli. Prima l’esaltante vittoria in rimonta nel derby contro l’Inter grazie alla doppietta di Olivier Giroud, che ha timbrato due volte il cartellino con il gol anche nel poker rifilato alla Lazio nei quarti di Coppa Italia, con altri due derby da affrontare ora in semifinale per il Milan.

A proposito di poker, la Sampdoria si presenta all’appuntamento dopo un importantissimo 4-0 al Sassuolo, prima vittoria dal ritorno di Marco Giampaolo in panchina e importantissimo passo in avanti con la squadra ora a +5 dalla zona retrocessione. Nel match d’andata a Genova, Milan vincente di misura grazie a una rete messa a segno da Brahim Diaz, il 3 aprile scorso 1-1 nell’ultimo match disputato a San Siro tra le due squadre, Hauge rispose al vantaggio doriano firmato da Quagliarella.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SAMPDORIA

Le probabili formazioni della diretta Milan Sampdoria, match che andrà in scena al Giuseppe Meazza di Milano. Per il Milan, Stefano Pioli schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Maignan; Florenzi, Tomori, A. Romagnoli, Calabria; Bennacer, Tonali; Messias, B. Diaz, Leao; Giroud. Risponderà la Sampdoria allenata da Marco Giampaolo con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Audero; Bereszynski, A. Ferrari, O. Colley, Murru; Thorsby, Ekdal, Rincon; Candreva, Sensi; Caputo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Milan Sampdoria a San Siro, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Milan con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.38, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.00, mentre l’eventuale successo della Sampdoria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 7.50.



