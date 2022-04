Diretta/ Milan Sampdoria streaming video tv: residue speranze (Primavera)

DIRETTA MILAN SAMPDORIA PRIMAVERA: GLI OSPITI VOGLIONO RISCATTARSI

Milan Sampdoria, in diretta sabato 16 aprile 2022 alle ore 16.30 presso il Centro Sportivo Vismara sarà una sfida valevole per la 29^ giornata del campionato Primavera 1. Residue speranze in chiusura di campionato per le due formazioni. Per il Milan la corsa si è chiusa nonostante lo 0-4 inflitto alla Spal nel turno infrasettimanale, per i rossoneri non ci sono margini di aggancio alla zona play off né rischi di finire risucchiati negli ultimi quattro posti della classifica.

La Sampdoria con lo 0-4 casalingo subito contro la capolista Roma ha subito la terza sconfitta consecutiva e soprattutto sembra in disarmo, a -4 dalla Fiorentina sesta i blucerchiati potrebbero essere fuori dai play off anche in caso di vittoria in questa sfida in casa dei rossoneri. Nel match d’andata Milan vincente 0-2 in casa della Samp, stesso risultato ma in favore dei rossoneri nell’ultima sfida a Milano datata 29 maggio 2021.

DIRETTA MILAN SAMPDORIA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Sampdoria Primavera sarà disponibile in chiaro su Sportitalia, canale numero 60 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SAMPDORIA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Milan Sampdoria Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Vismara. Per il Milan, Federico Giunti schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pseftis; Coubis, Bosisio, Stanga, Bozzolan; Di Gesù, Eletu, Alesi; El Hilali, Nasti, Capone. Risponderà la Sampdoria allenata da Felice Tufano con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Saio I.; Villa, Paoletti, Migliardi; Somma, Pozzato, Yepes, Sepe, Bianchi; Montevago, Di Stefano.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Milan Sampdoria Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Milan con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.80, mentre l’eventuale successo della Sampdoria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.70.











