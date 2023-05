Diretta/ Milan Sampdoria (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia!

DIRETTA MILAN SAMPDORIA (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

La diretta di Milan Sampdoria mette alle spalle l’euroderby giocato in Champions League da parte della formazione rossonera contro i cugini nerazzurri dell’Inter. Le ultime prestazioni del Milan non sono molto positive: l’ultima sconfitta in campionato contro i liguri della Spezia ha aperto una grossa ferita all’interno del tifo rossonero, venuto a discutere nel post match proprio con i giocatori. Milan che se vuole ottenere un accesso alla prossima Champions League dovrà di certo vincere lo scontro all’interno del proprio tempio sportivo contro la già retrocessa Sampdoria, che si presenta alla sfida come il peggior attacco e la difesa più battuta dell’intero campionato. Un’occasione che Giroud e compagni non possono di certo lasciarsi andare con il francese, secondo miglior marcatore della squadra milanista, seguito dallo spagnolo Brahim Diaz e dal brasiliano Messias, fermi a quota 5 centri in campionato. In dubbio invece la presenza del miglior cannoniere del Milan, Rafael Leao. Per lui 12 gol e 7 assist in campionato che lo proiettano come il pericolo numero uno per ogni retroguardia che affronta il Milan. Adesso leggiamo le formazioni ufficiali di Milan Sampdoria, poi si gioca! Le formazioni ufficiali: Sampdoria – Ravaglia; Zanoli, Günter, Nuytinck, Augello; Djuricic, Winks, Rincón, Léris; Gabbiadini, Quagliarella. Milan – Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernández; Tonali, Krunic; Messias, Díaz, Leao; Giroud.(Marco Genduso)

DIRETTA MILAN SAMPDORIA: PARTITA SENZA STORIA

Milan Sampdoria, in diretta sabato 20 maggio 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano, sarà una sfida valida per la 36^ giornata del campionato di Serie A. Rossoneri chiamati a ripartire dopo la delusione del derby di Champions: il Milan può rincorrere il quarto posto, cercando di avvicinarsi a Juventus, Inter e Lazio e di tenere a distanza Roma e Atalanta, in attesa di conoscere quale sarà il destino della Juve nella ormai nota vicenda penalizzazione.

La Sampdoria sta invece concludendo mestamente la stagione, l’ultimo pareggio contro l’Empoli subito in extremis ha negato ai tifosi blucerchiati anche la soddisfazione di una vittoria in casa, con il club che sta lottando per gestire i problemi che potrebbero negare l’iscrizione alla Serie B. All’andata Milan vincente 1-2 in casa dei blucerchiati, 1-0 per i rossoneri anche nell’ultimo precedente a San Siro contro i blucerchiati il 13 febbraio 2022.

MILAN SAMPDORIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Milan Sampdoria sarà una delle tre che per questa giornata di Serie A sono trasmesse sui canali di Sky Sport, dunque gli abbonati potranno avvalersi anche della diretta streaming video di Milan Sampdoria grazie all’applicazione Sky Go. L’alternativa ovviamente rimane la piattaforma DAZN, per una visione in diretta streaming video come per tutte le partite dell’intero campionato di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SAMPDORIA

Le probabili formazioni della diretta Milan Sampdoria, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Per il Milan, Stefano Pioli schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. Risponderà la Sampdoria allenata da Dejan Stankovic con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Ravaglia; Günter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Rincon, Winks, Augello; Djuricic; Quagliarella, Gabbiadini.

MILAN SAMPDORIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Milan Sampdoria, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria del Milan con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 7.00, mentre l’eventuale successo della Sampdoria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 13.00.

