Diretta Milan Sampdoria/ Streaming video tv: ultime speranze rossonere? (Serie A)

DIRETTA MILAN SAMPDORIA: PIOLI CI CREDE ANCORA

Milan Sampdoria sarà in diretta dallo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, alle ore 12:30 di sabato 3 aprile: si tratta del lunch match che inaugura la 29^ giornata nel campionato di Serie A 2020-2021. Stefano Pioli ci crede ancora: l’Inter è lontana ma i rossoneri hanno poco da perdere, devono chiaramente blindare il ritorno in Champions League ma, eliminati anche dall’Europa League, hanno colto una vittoria importante a Firenze mostrando carattere, cuore e voglia di giocarsi lo scudetto fino all’ultimo, sperando magari in un crollo improvviso dell’Inter.

Probabili formazioni Torino Juventus/ Quote, Pirlo si affida a Morata e Ronaldo

La Sampdoria ha attraversato un periodo complesso, tuttavia senza mai rischiare di dover tornare in corsa per la salvezza; prima della sosta però ha battuto il Torino e così si è rilanciata verso la parte alta della classifica, il solo obiettivo concreto a disposizione di Claudio Ranieri visto che l’Europa è troppo lontana. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Milan Sampdoria, aspettando che si giochi proviamo a fare qualche rapida valutazione sulle scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

Probabili formazioni Sassuolo Roma/ Quote, spazio a raspadori in attacco

DIRETTA MILAN SAMPDORIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Sampdoria sarà disponibile sui canali della televisione satellitare: l’appuntamento con questa partita della 29^ giornata sarà dunque riservato agli abbonati, che potranno anche decidere di seguire questa partita di Serie A con il servizio di diretta streaming video. Per questo basterà inserire i dati del proprio abbonamento su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone e installarvi l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SAMPDORIA

Milan Sampdoria verrà giocata dai rossoneri senza Alessio Romagnoli (ex) e Calabria, ma con Rebic disponibile per aver vinto il ricorso sulla squalifica: il croato quindi si prenderà la solita posizione di esterno sinistro sulla trequarti, sull’altro versante il favorito è Saelemaekers mentre Calhanoglu agirà come supporto di Ibrahimovic. In difesa sarà il sempre più concreto Tomori a giocare al fianco di Kjaer; a destra avremo Diogo Dalot o Kalulu con Theo Hernandez a sinistra, in porta ovviamente Gigio Donnarumma. Nella Sampdoria manca Ekdal: ne prende il posto Thorsby che farà coppia centrale con Adrien Silva, sulle corsie occhio a Damsgaard che, ottimo in nazionale, proverà a scalzare uno tra Candreva e Jankto che partono comunque favoriti. Davanti avremo il tandem formato da Quagliarella e Gabbiadini; per quanto riguarda la difesa, ballottaggio Tonelli-Yoshida per affiancare Omar Colley, sugli esterni bassi Bereszynski e Augello dovrebbero essere confermati.

Probabili formazioni Napoli Crotone/ Quote, Mertens in panchina, c'è Osimhen

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico su Milan Sampdoria, dunque possiamo subito andare a vedere cosa ci dicono le quote ufficiali che sono state fornite. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 1,55 volte quanto messo sul piatto, mentre per il segno X che regola il pareggio arriviamo a una vincita pari a 4,00 volte l’importo investito. Questo bookmaker ha inoltre stabilito che il guadagno per la vittoria degli ospiti, identificata dal segno 2, ammonti a 6,00 volte quanto avrete deciso di puntare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA