Diretta Milan Sassuolo/ Dove vedere la partita del 27 maggio 2023 in streaming video tv (Primavera)

DIRETTA MILAN SASSUOLO PRIMAVERA: PARTITA COMBATTUTA!

Milan Sassuolo, in diretta sabato 27 maggio 2023 alle ore 13.00 presso il Centro Sportivo Peppino Vismara di Milano, sarà una sfida valida per la 34^ giornata del campionato Primavera 1. Neroverdi in campo per mettere la ciliegina sulla torta su una grande rimonta: l’ultimo successo sul Frosinone ha garantito al Sassuolo la qualificazione matematica ai play off e un nuovo successo potrebbe regalare agli emiliani un prezioso quarto posto finale per la griglia della fase finale.

Il Milan ha dimostrato di aver alzato bandiera bianca col poker subito in casa della Juventus. Messa in ghiaccio la salvezza per i giovani rossoneri era troppo tardi per rincorrere le prime posizioni della classifica, con la stagione dei ragazzi di Abate di fatto chiusasi anticipatamente. All’andata netta vittoria per 2-0 del Sassuolo sul Milan, che ha vinto a sua volta 1-0, il 13 febbraio 2022, l’ultimo precedente interno nel campionato Primavera contro i neroverdi.

MILAN SASSUOLO PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Sassuolo Primavera verrà trasmessa su Sportitalia: canale 60 del digitale terrestre che trasmetterà gli aggiornamenti da tutti i campi con la Diretta Gol dell’ultima giornata. L’alternativa per la visione di questo match del campionato 1 riguarda la possibilità della diretta streaming video, come ormai sappiamo: senza costi aggiuntivi potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e con essi visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com oppure installare la relativa app Sportitalia.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SASSUOLO PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Milan Sassuolo Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Peppino Vismara di Milano. Per il Milan, Ignazio Abate schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Nava; Casali, Simić, Parmiggiani, Bozzolan; Gala, Stalmach, Foglio; Omoregbe, El Hilali, Sia. Risponderà il Sassuolo allenato da Emiliano Bigica con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Zacchi; Cannavaro, Loeffen, Miranda, Pieragnolo; Kumi, Casolari, Abubakar; Bruno; D’Andrea, Russo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE MILAN SASSUOLO

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Milan Sassuolo Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria del Milan con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo del Sassuolo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.40.











