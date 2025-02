DIRETTA MILAN SASSUOLO PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La storia recente illumina la diretta Milan Sassuolo Primavera con indicazioni molto interessanti: ad esempio, le ultime quattro sfide sono terminate con due pareggi e altrettante vittorie esterne, la squadra di casa non vince dal 2-0 per il Sassuolo di sabato 4 febbraio 2023, che d’altro canto però è anche l’unico successo emiliano dall’aprile 2019 in poi, perché per il resto si contano quattro pareggi e ben cinque vittorie per il Milan.

Molte partite sono state anche ricche di gol, fra esse certamente spicca il successo per 2-4 allo stadio Enzo Ricci nella partita d’andata, giocata nemmeno due mesi fa, cioè mercoledì 18 dicembre 2024. Gabiele Vedovati fu autore di una doppietta però inutile, perché per il Milan segnarono Filippo Scotti (a sua volta autore di due gol) più Emanuele Sala e Alexandru Șiman. Le premesse quindi sono intriganti, ma staremo a vedere che cosa ci potrà riservare la diretta Milan Sassuolo Primavera! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MILAN SASSUOLO, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Milan Sassuolo Primavera valevole per il campionato Primavera sarà trasmessa in diretta su Sportitalia e in streaming online sul sito sportitalia.it e sull’app dedicata.

SFIDA AI VERTICI DELLA CLASSIFICA

In programma il 15 febbraio 2025 alle ore 13.00 la diretta Milan Sassuolo Primavera, un autentico big match per questa giornata del campionato di Primavera 1 con entrambe le squadre in piena lotta per le prime posizioni. Il Sassuolo, attualmente quarto con 46 punti, precede di tre lunghezze il Milan, quinto a quota 43. La classifica è estremamente corta, con la Fiorentina capolista a 50 punti, e ogni risultato può essere determinante nella corsa alle prime posizioni. DIRETTA/ Mantova Sassuolo (risultato finale 0-3): la chiude Pierini! (Serie B, 8 febbraio 2025) Il Milan arriva all’appuntamento in grande forma, con quattro risultati utili consecutivi, impreziositi dalle vittorie su Bologna e soprattutto sulla Juventus, dimostrando solidità e compattezza, come conferma il dato di miglior difesa del campionato condiviso con la Fiorentina con solo 29 gol subiti. Il Sassuolo, invece, dopo un avvio di stagione brillante, sta attraversando un periodo complicato, con tre sconfitte nelle ultime sei gare, compresa l’ultima contro il Verona. Nonostante il momento difficile, i neroverdi puntano ora a recuperare il talento di Borna Knezovic, autore di 12 gol in stagione, ma opaco nelle ultime uscite. L’andata ha visto il Milan imporsi con un netto 4-2, ma il Sassuolo cercherà ora il riscatto.

MILAN SASSUOLO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco le probabili formazioni per la diretta Milan Sassuolo. Il Milan si schiera con un undici guidato tra i pali da Longoni. Difesa a quattro con Bakoun e Magni esterni e la coppia centrale composta da Nissen e Paloschi. A centrocampo, Sala ed Eletu avranno il compito di gestire la manovra, con Comotto e il talento Liberali pronti a inserirsi tra le linee avversarie. In attacco infine spazio a Bonomi e Filippo Scotti reduce da una doppietta al match di andata.

Il Sassuolo risponde con un 4-3-2-1: Scacchetti in porta, linea difensiva con Parlato e T. Benvenuti sulle fasce, mentre G. Benvenuti e Di Bitonto presidieranno il centro della difesa. A centrocampo, Seminari e Lopes faranno filtro, mentre Leone avrà compiti più offensivi. Sulla trequarti, Knezovic e Minta supporteranno Vedovati, unico riferimento avanzato.

MILAN SASSUOLO, PRONOSTICO E QUOTE

Infine è intrigante curiosare nelle quote Snai per il pronostico sulla diretta Milan Sassuolo Primavera, perché i padroni di casa sono favoriti ma con differenze non perentorie. Comunque favorito il segno 1, dato a 1,97, ma un colpo del Sassuolo varrebbe 3,20 e infine il pareggio è proposto a 3,50.