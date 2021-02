Diretta/ Milan Sassuolo (Primavera) streaming video e tv: rossoneri per la conferma

DIRETTA MILAN SASSUOLO: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Milan Sassuolo, in diretta dal Centro Sportivo Peppino Vismara, in programma sabato 6 febbraio 2021 alle ore 13.00, sarà una sfida valevole per la quinta giornata d’andata del campionato Primavera 1. Rossoneri in campo per la conferma dopo alcuni risultati altalenanti, che hanno dimostrato potenzialità ma anche una certa immaturità per la quadra allenata da Federico Giunti. L’ultima vittoria contro la Spal, che pure era stata l’unica a battere la capolista Roma, era stata incoraggiante, ma in Coppa Italia il Milan ha dovuto digerire un’amarezza, facendosi eliminare nel match degli ottavi di finale dalla Fiorentina. Con 6 partite finora disputate i rossoneri restano a quota 9 punti a metà classifica, attardati di 2 lunghezze rispetto al Sassuolo che dopo aver subito alla ripresa un poker in casa della Juventus ha pareggiato in casa contro l’Atalanta venerdì 29 gennaio. 2-2 contro gli orobici e qualche rimpianto perché dopo la partenza sprint, con i gol di Reda e Marginean in 19′, i neroverdi si sono fatti rimontare e si sono dovuti accontentare di un punto.

DIRETTA MILAN SASSUOLO PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Sassuolo Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SASSUOLO PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Milan e Sassuolo Primavera presso il Centro Sportivo Peppino Vismara. I padroni di casa allenati da Federico Giunti scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Jungdal; Stanga, Michelis, Tahar, Oddi; Di Gesu, Brambilla, Mionic; Roback, Tonin, Olzer. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Emiliano Bigica con un 4-4-2 così disposto dal primo minuto: Vitale; Saccani, Ranem, Piccinini, Manarelli; Aucelli, Marginean, Artioli, Mercati; Manara, Reda.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Milan Sassuolo Primavera: il segno 1 per la vittoria interna permetterebbe infatti di guadagnare una cifra corrispondente a 1.87 volte quanto investito, per contro il segno 2 che regola l’affermazione esterna porta in dote una vincita pari a 3.90 volte quanto messo sul piatto. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X: in questo caso la somma intascata ammonterebbe a 3.50 volte l’importo giocato con questo bookmaker.

© RIPRODUZIONE RISERVATA