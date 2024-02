DIRETTA/ Milan Sassuolo Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (10 febbraio 2024)

DIRETTA MILAN SASSUOLO PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Eccoci arrivati alla diretta di Milan Sassuolo Primavera, intrigante partita tra due squadre che arrivano da una vittoria. Per il Milan si è trattato di un ritorno al successo che mancava da tre turni: in questa fase due pareggi contro Torino e Roma, entrambi in casa, e la sconfitta in trasferta contro l’Atalanta. Il Milan ha vinto solo tre volte nelle ultime otto partite, ha avuto lo stesso numero di sconfitte ma i ko diventano cinque se si guardano le ultime 12: in precedenza i giovani rossoneri non avevano mai perso, ma il successo sul campo del Cagliari potrebbe aver ridato fiato a una squadra che tra poco sarà impegnata anche in Youth League.

Per quanto riguarda il Sassuolo, i neroverdi hanno incamerato quella che è stata la seconda vittoria nelle ultime otto partite: anche in questo caso possiamo parlare di un calo perché tra l’altro abbiamo ben quattro sconfitte da metà dicembre a oggi, è però interessante notare la differenza sensibile tra il rendimento casalingo e quello esterno perché tra le mura amiche il Sassuolo è una delle migliori squadre del campionato, ma in trasferta fatica avendo fatto solo 11 punti in 10 giornate, anche se tre vittorie rappresentano un buon dato. Adesso diamo spazio al campo, perché ci siamo: la diretta di Milan Sassuolo Primavera sta davvero per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

MILAN SASSUOLO PRIMAVERA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Sassuolo Primavera segue la programmazione del campionato 1 riservato agli Under 19: l’emittente che si occupa di trasmettere le partite del torneo è Sportitalia. Il canale presente sulla televisione è al numero 60 del telecomando, ma non tutti i match sono garantiti qui; per gli altri infatti dovrete rivolgervi al servizio di diretta streaming video. Qui le alternative sono rappresentate dai canali SI Solo Calcio, presente oggi solo in mobilità, e Sportitalia Live 24, ma anche dal sito ufficiale dell’emittente (www.sportitalia.com) e dall’app Sportitalia, attivabile sui vostri device come PC, tablet e smartphone.

ANTIPASTO DI PLAYOFF!

Milan Sassuolo Primavera sarà in diretta dalla Puma House of Football – il Centro Sportivo Vismara – alle ore 13:00 di sabato 10 febbraio: si gioca per la 21^ giornata nel campionato Primavera 1 2023-2024. Dopo un periodo poco brillante il Milan ha ritrovato il feeling con la vittoria: bella e convincente affermazione a Cagliari per riprendersi anche il secondo posto in classifica, tra poco la squadra di Ignazio Abate avrà l’impegno in Youth League ma nel frattempo scalda i motori provando a qualificarsi direttamente alla fase finale di un campionato che naturalmente punta a vincere.

Il Sassuolo invece è tornato in zona playoff al termine di una partita pazza, vinta 6-3 contro il Torino: i neroverdi hanno battuto una delle squadre migliori del torneo e hanno anche segnato sei gol, dunque arrivano a questa trasferta complicata con il morale alle stelle e naturalmente punteranno ora al colpo grosso. Vedremo cosa succederà nella diretta di Milan Sassuolo Primavera, nell’attesa della partita possiamo fare qualche rapida analisi sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, quindi ci prendiamo del tempo per leggere insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SASSUOLO PRIMAVERA

Sarà un 4-2-3-1 quello di Ignazo Abate per Milan Sassuolo Primavera: in porta va Raveyre che sembra aver scalzato Bartoccioni, poi difesa con Parmiggiani e Nsiala schierati come centrali e due terzini che dovrebbero essere Magni a destra e Perera sull’altra fascia, in mezzo al campo Eletu è diventato il capitano dei giovani rossoneri e sarà affiancato da Malaspina; davanti tanta carne al fuoco con Scotti e Diego Sia che partono larghi andando a supportare Emanuele Sala, che si piazza trequartista centrale alle spalle di un Camarda che sta crescendo ed è andato anche in gol domenica.

Il Sassuolo di Emiliano Bigica va in campo con un rombo, perché Emerick Lopes è il vertice basso e davanti a lui agisce Kevin Bruno, che si piazza alle spalle di Baldari e Agustin Alvarez che potrebbero essere i due attaccanti. A completare il centrocampo neroverde avremo le due mezzali che saranno Leone e Kumi, con Knezevic che potrebbe rappresentare una valida alternativa tattica; in difesa invece Loeffen e Corradini sono i centrali a protezione del portiere Theiner, Cinquegrano va a giocare sulla destra con Falasca mandato a sinistra.











