Diretta Milan Sassuolo Primavera streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per la 2^ giornata di campionato.
DIRETTA MILAN SASSUOLO PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!
Pronti a vivere la diretta Milan Sassuolo Primavera: sfida diventata classica, caratterizzata da parecchi incroci e che naturalmente lo scorso anno ha anche rappresentato il primo turno dei playoff, con i neroverdi terzi al termine della regular season e i rossoneri sesti, con tanto di sorpasso al Verona all’ultima giornata. Non c’era stata storia: sul neutro del Viola Park il Sassuolo aveva chiuso i conti già nel primo tempo, trovando i gol di Borna Knezovic (eroe di giornata con una doppietta) e Alessandro Di Bitonto, per poi gestire la situazione nella ripresa anche se alla fine il bis scudetto non era arrivato.
L’ultima vittoria del Milan Primavera è comunque della passata stagione, a dicembre con un 4-2 fuori casa; per il successo interno bisogna invece tornare al febbraio 2022, la squadra rossonera allenata da Federico Giunti si era fatta bastare il gol messo a segno da Chaka Traoré nel finale del primo tempo. Come finirà invece questo posticipo del lunedì? Il calcio d’inizio è dietro l’angolo e quindi possiamo valutarlo insieme nella speranza che le due squadre regalino spettacolo come sono capaci di fare, a loro il compito di animare questa diretta Milan Sassuolo Primavera che sta davvero per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)
COME SEGUIRE LA DIRETTA MILAN SASSUOLO PRIMAVERA IN STREAMING VIDEO TV
Sarà come sempre Sportitalia a garantire la diretta Milan Sassuolo Primavera, appuntamento in chiaro sulla tv così come in diretta streaming video, grazie al sito dell’emittente.
MILAN SASSUOLO PRIMAVERA: POSTICIPO DI LUSSO!
Presentiamo la diretta Milan Sassuolo Primavera che, alle ore 16:30 di lunedì 25 agosto 2025, rappresenta l’unico posticipo nella seconda giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. È una partita intrigante, tra l’altro riedizione del primo turno playoff dello scorso anno: allora aveva vinto il Sassuolo, anche in maniera netta.
Ora per il Milan si apre una stagione votata alla conferma: dopo gli ottimi momenti in Youth League quest’anno non ci sarà il respiro internazionale, quindi il campionato diventa la priorità nel tentativo di confermare la zona playoff e magari fare ancora meglio, vale a dire arrivare almeno in semifinale.
Il Sassuolo nella passata stagione era campione d’Italia in carica, e possiamo dire che si sia confermato: è comunque arrivato terzo al termine della regular season, si è ripreso la semifinale ma stavolta ha perso contro l’Inter.
Resta comunque una squadra di ottimo valore, che a livello di Under 20 compete per i titoli come mostrato anche al Torneo di Viareggio; noi adesso ci avviciniamo alla diretta Milan Sassuolo Primavera che seguiremo insieme, provando innanzitutto a capire i due schieramenti messi in campo dagli allenatori.
PROBABILI FORMAZIONI MILAN SASSUOLO PRIMAVERA
Avendo vinto a Lecce, Giovanni Renna per la diretta Milan Sassuolo Primavera potrebbe confermare il 4-3-3 di domenica scorsa: certamente Lontani, esterno sinistro d’attacco autore della doppietta decisiva, ma anche il capitano Scotti a destra e Castiello come prima punta (favorito su Domnitei). A centrocampo l’opzione Simon La Mantia ma la linea è già formata con Mancioppi, Emanuele Sala e Bonomi; in difesa possibile avvicendamento tra Pagliei e Cullotta al centro (con la conferma di Piermarini), Cappelletti e Perera i due terzini mentre il portiere sarà Longoni.
Il Sassuolo, dopo il pareggio contro la Juventus, viene schierato da Emiliano Bigica con un 4-3-1-2 nel quale Negri si piazza tra le linee a supporto di Denis Sandro e Kulla (insidiato da Chiricallo), e una zona mediana che di fatto è comandata dal capitano Seminari, con Frangella che fa la mezzala di qualità e raccordo e Tomsa che completa questo reparto di mezzo. Acatullo rimane un’opzione più che valida; in difesa lo è eventualmente Lorenzo Appiah anche per agire a destra in luogo di Campani, al centro sarebbero confermati sia Sibilano che Vezzosi (a protezione del portiere italo-ghanese Nyarko) mentre a sinistra andrà Benvenuti.