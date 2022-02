Diretta/ Milan Sassuolo streaming video tv: esame rossonero (Primavera)

DIRETTA MILAN SASSUOLO PRIMAVERA: ROSSONERI FAVORITI

Milan Sassuolo, in diretta domenica 13 febbraio 2022 alle ore 11.00 presso il Centro Sportivo Peppino Vismara, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato Primavera 1. Esame rossonero dopo la cinquina rifilata a domicilio al Bologna che ha rappresentato sicuramente un’iniezione di fiducia importante per la Primavera milanista che ora si è staccata dalla zona bassa della classifica ma deve ancora recuperare 4 lunghezze dalla zona play off.

E’ avanti al Milan in classifica il Sassuolo che è reduce invece da un pareggio interno contro l’Atalanta. I neroverdi hanno già messo le basi per la conquista di una tranquilla salvezza ma a -2 dai play off non sono nelle condizioni di mettere limiti alla divina provvidenza. All’andata pari 1-1 in casa del Sassuolo tra le due squadre, il 6 febbraio 2021 il Milan ha vinto con il punteggio di 2-1 l’ultimo precedente casalingo contro il Sassuolo nel campionato Primavera.

DIRETTA MILAN SASSUOLO PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Sassuolo Primavera sarà visibile in chiaro per tutti su Sportitalia 60, l’emittente che è “casa” del campionato Primavera 1 offrirà inoltre il servizio di diretta streaming video, disponibile tramite l’app di Sportitalia o sul sito www.sportitalia.com

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SASSUOLO PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Milan Sassuolo Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Vismara. Per il Milan, Federico Giunti schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pseftis; Coubis, Bosisio, Stanga, Bozzolan; Di Gesù, Eletu, Alesi; El Hilali, Nasti, Capone. Risponderà il Sassuolo allenato da Emiliano Bigica con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Vitale, Flamingo, Zenelaj, Paz, Aucelli, Miranda, Samele, Macchioni, Kumi, Ngingi, Forchignone.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Milan Sassuolo Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Milan con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.50, mentre l’eventuale successo del Sassuolo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.25.



