Diretta Milan Sassuolo/ Streaming video tv: rossoneri per ritrovare slancio (Serie A)

Milan Sassuolo è in diretta da San Siro, alle ore 15:00 di domenica 28 novembre: partita valida per la 14^ giornata di Serie A in cui Stefano Pioli affronta il suo passato, ma soprattutto cercherà di ripartire dopo aver incassato a Firenze (altra ex) la prima sconfitta in campionato. È un Milan che però ha già ripreso fiducia: il colpo sul campo dell’Atletico Madrid lo tiene in corsa per gli ottavi di Champions League e dunque la squadra ha mostrato carattere, e finalmente anche in campo europeo è stata premiata da un risultato di prestigio che certifica il grande avvio di stagione.

Il Sassuolo invece non riesce a trovare continuità: domenica i neroverdi sono stati fermati dal Cagliari, in casa, e dunque hanno mancato un’occasione per fare il salto di qualità che si pensava fosse dietro l’angolo dopo la vittoria di Torino contro la Juventus. Un altro esame importante per Alessio Dionisi; aspettando che la diretta di Milan Sassuolo prenda il via, proviamo a fare qualche rapida valutazione sulle scelte che verranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA MILAN SASSUOLO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Sassuolo non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, non essendo una delle partite previste nel turno di campionato; dunque l’appuntamento rimane quello riservato in esclusiva agli abbonati della piattaforma DAZN (broadcaster ufficiale della Serie A) che potranno seguire il match in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure servendosi di una smart tv con collegamento a internet.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SASSUOLO

Pioli ha perso anche Giroud per Milan Sassuolo; deve valutare le condizioni di Maignan e in porta oggi dovrebbe esserci ancora Tatarusanu. Pronto a rientrare Tomori (farebbe coppia con Kjaer), a sinistra Theo Hernandez mentre a destra è ballottaggio Kalulu-Florenzi. A centrocampo Bennacer potrebbe prendere il posto di Tonali affiancando Kessié; davanti invece Ibrahimovic sarà per forza di cose la prima punta, alle sue spalle solito assetto con Saelemaekers e Rafael Leao sulle fasce laterali e Brahim Diaz che giocherà da trequartista centrale.

Nel Sassuolo la tegola è la squalifica di Frattesi: potrebbe tornare titolare Djuricic, da valutare però un centrocampo nel quale Matheus Henrique e Hamed Traoré potrebbero supportare Maxime Lopez, e davanti avremmo Domenico Berardi e Raspadori in appoggio a Scamacca in un modulo ad albero di Natale, quello che aveva reso celebre il Milan di Ancelotti. Quindi, Dionisi ha qualche ballottaggio aperto; in difesa Toljan e Rogério dovrebbero agire come terzini, con Chiriches e Gian Marco Ferrari a giocare come centrali a protezione del portiere Consigli.

QUOTE E PRONOSTICO

Come sempre l’agenzia Snai ha proposto le sue quote su Milan Sassuolo: andiamo dunque a vedere cosa ci dica il bookmaker per questa partita. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vale 1,55 volte la puntata, mentre con l’eventualità del pareggio – regolata dal segno X – arriviamo a un valore corrispondente a 4,50 volte quanto messo sul piatto. Il successo degli ospiti, ipotesi identificata dal segno 2, vi farebbe guadagnare una somma equivalente a 5,25 volte il valore della vostra giocata.

