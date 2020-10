Diretta Milan Sparta Praga/ Streaming video tv: Pioli per il bis, Europa League

DIRETTA MILAN SPARTA PRAGA: CONTINUA LA SERIE POSITIVA DI PIOLI?

Milan Sparta Praga, in diretta dallo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, si gioca alle ore 18.55 di stasera, giovedì 29 ottobre 2020, per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League. Le due squadre arriveranno in condizioni ben diverse alla diretta di Milan Sparta Praga: i rossoneri infatti hanno vinto giovedì scorso sul campo del Celtic, mentre i cechi hanno perso in casa contro il Lille. Di conseguenza per il Milan questa è già una ottima occasione per mettere tutta in discesa la strada verso la qualificazione ai sediciesimi di finale di Europa League, mentre lo Sparta Praga deve già cercare l’impresa per rimanere in corsa. Inoltre i rossoneri di Stefano Pioli sono capolista in campionato: tutto sta andando bene per il Milan e l’obiettivo naturalmente è quello di chiudere nel migliore dei modi un ottimo mese di ottobre.

DIRETTA MILAN SPARTA PRAGA IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta tv di Milan Sparta Praga sarà disponibile sui canali della televisione satellitare: la partita di Europa League sarà dunque un’esclusiva riservata ai soli abbonati, che in alternativa la potranno seguire anche con il consueto servizio di diretta streaming video che viene offerto dall’applicazione Sky Go, senza costi aggiuntivi e attivandola su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SPARTA PRAGA

Le positività di Gigio Donnarumma e Hauge ci spingono a dire che, nelle probabili formazioni di Milan Sparta Praga, in porta va Tatarusanu che si deve riscattare dopo l’errore di lunedì sera, mentre davanti a lui potrebbe essere schierato come centrale Calabria al fianco di Romagnoli o Kjaer, lasciando la corsia destra a Conti. A centrocampo, per l’Europa League il modulo scelto dovrebbe essere il 4-3-3, dunque spazio per Tonali e Krunic, questa volta l’ex Brescia può agire da interno lasciando la cabina di regia a Bennacer e facendo riposare Kessie. Davanti, Brahim Diaz contende una maglia da titolare sull’esterno; Castillejo dovrebbe giocare a destra, mentre possibile turnover per Ibrahimovic, con uno tra Rebic e Rafael Leao a giocare prima punta. Kotal invece deve fare a meno di Krejci, espulso giovedì scorso: a fare coppia con Lischka al centro della difesa sarà quindi Vitik, come terzini giocheranno Sacek e Hanousek con Heca tra i pali. A centrocampo, secondo il modulo 4-2-3-1, ci sarà il tandem composto da Pavelka e Travnik; le possibili modifiche potrebbero allora arrivare davanti, dove Polidar insidia la maglia di Karlsson a sinistra e a destra Vindheim potrebbe essere sostituito da Karabec, mentre in posizione centrale c’è Dockal, autore dell’unico gol ceco contro il Lille. La punta centrale uscirà dal ballottaggio tra Julls e Kozak.

PRONOSTICO E QUOTE

Uno sguardo infine anche su pronostico e quote per Milan Sparta Praga secondo le quote dell’agenzia Snai. Nettamente favoriti i padroni di casa rossoneri: segno 1 quotato infatti a 1,40, mentre poi si sale a quota 4,75 in caso di segno X e fino a 7,00 volte la posta in palio qualora si verificasse il segno 2.



