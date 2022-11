DIRETTA/ Milan Spezia video streaming tv: colpaccio ligure nello scorso campionato

DIRETTA MILAN SPEZIA: IL TESTA A TESTA

Quali sono i precedenti della diretta di Milan Spezia? Visto che le due compagini si sono affrontate davvero poche volte considereremo anche i match disputati allo Stadio Picco. Il bilancio ci parla di tre vittorie dei rossoneri e due dei bianconeri, senza dunque conoscere mezze misure perché mai queste squadre hanno pareggiato tra loro. Incredibile è l’epilogo dell’ultima gara giocata lo scorso gennaio a San Siro e terminata 1-2 per i bianconeri. Fu un match pieno di polemiche con un rigore sbagliato a fine primo tempo da Hernandez e subito dopo la rete del pareggio di Rafael Leao.

Agudelo segnava il pareggio al 64esimo con il Milan che si vedeva fermare un’azione che sarebbe scaturita in gol per la mancata applicazione del vantaggio. Alla fine i rossoneri si buttarono in avanti subendo una cocente sconfitta con gol di Gyasi al minuto 96. Il Milan non vince in casa con lo Spezia dal 4 ottobre del 2020 una partita terminata 3-0 e rimasta a reti inviolate fino all’ora di gioco. Sbloccata da Leao vide poi il gol di Hernandez e la doppietta del portoghese ancora in gol nel finale. (Matteo Fantozzi)

COME VEDERE LA PARTITA MILAN SPEZIA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La diretta tv di Milan Spezia sarà garantita dai canali della televisione satellitare: nello specifico vi dovrete riferire a Sky Sport Uno o Sky Sport Calcio (rispettivamente ai numeri 201 e 202 del decoder), appuntamento riservato agli abbonati con la possibilità di diretta streaming video Milan Spezia grazie all’applicazione Sky Go. L’alternativa ovviamente è la piattaforma DAZN, che fornisce tutte le partite di Serie A: anche qui la visione è in mobilità e riservata ai clienti, ricordando che si potrà utilizzare anche una smart tv che sia dotata di connessione a internet, e che i canali DAZN sono disponibili anche sul decoder di Sky.

TUTTO FACILE PER PIOLI!

Milan Spezia, in diretta sabato 5 novembre 2022 alle ore 20.45 presso lo stadio San Siro di Milano, sarà una sfida valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023. Punti pesanti in palio tra squadre con obiettivi diamentralmente opposti.

Il Milan occupa il terzo posto con 26 punti in dodici giornate, frutto di otto vittorie, due pareggi e due sconfitte. Il Diavolo è reduce dalla brutta sconfitta per 2-1 contro il Torino di Juric. Lo Spezia, invece, è sedicesimo con 9 punti, raccolti grazie a due vittorie, tre pareggi e sette sconfitte. Aquilotti reduci da due sconfitte di fila, 1-0 contro la Salernitana e 1-2 contro la Fiorentina.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SPEZIA

Andiamo ad analizzare le probabili formazioni della diretta Milan Spezia. Partiamo dal Diavolo, con Pioli privo dei lungodegenti Ibrahimovic, Saelemaekers, Florenzi, Calabria e Maignan. Rossoneri in campo con il 4-2-3-1: Tatarusanu, Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernandez, Tonali, Pobega, Messias, Brahim Diaz, Leao, Origi. Passiamo adesso allo Spezia, Gotti privo dello squalificato Nikolaou e degli infortunati Bastoni, Kovalenko e Holm. Liguri in campo con il 4-2-3-1: Dragowski, Amian, Ampadu, Kiwior, Reca, Ekdal, Bourabia, Strelec, Verde, Gyasi, Nzola.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Milan nettamente favorito sullo Spezia secondo i bookmakers. Partiamo dal’1-X-2 grazie ai numeri dell’agenzia Eurobet: la vittoria del Diavolo è a 1,20, il pareggio è quotato 6,00, mentre il successo dei liguri paga 14,00 volte la posta. Secondo gli analisti sarà una partita ricca di reti: Under 2,5 a 2,35 e Over 2,5 a 1,52. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 2,30 e 1,55.

